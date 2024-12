“4 Amigos” fecha 2024 com show, na próxima segunda-feira (23), no Teatro Bradesco

Após excursionar por mais de 40 cidades diferentes, entre Brasil e Portugal, o projeto “4 Amigos“, protagonizado pelos humoristas Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato, fecha 2024, com mais um show da bem-sucedida longa e histórica temporada do espetáculo “A Volta da Fila de Piadas“, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Esta realização traz a assinatura da Opus Entretenimento, a maior plataforma de shows e espetáculos ao vivo da América Latina.

A última oportunidade para assistir o maior grupo de stand-up comedy do Brasil, este ano, é na próxima segunda-feira (23/12), às 21h30. Os últimos ingressos custam a partir de R$50,00 e estão à venda pelo site 10anos4amigos.com.br e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

Além do sucesso de bilheteira, o que torna “4 Amigos” tão especial é a proximidade evidente entre os comediantes, dentro e fora dos palcos. Cada um traz seu estilo único e bem definido para o show, proporcionando uma mistura de talentos que agrega diversidade e qualidade ao espetáculo, enquanto se revezam no palco.

O resultado é uma noite repleta de risos e diversão, onde o público pode desfrutar das melhores observações do cotidiano, piadas ácidas sobre relacionamentos, família e amizades.

Desde o início da temporada, a maioria das apresentações foram realizadas com ingressos praticamente esgotados, comprovando o enorme sucesso e a popularidade dos “4 Amigos” em todo o país e no exterior.

Arrastando multidões em teatros pelo Brasil e o mundo, a história dos “4 Amigos” começou com a simples ideia de montar um grupo para criar um espetáculo teatral viável. No entanto, o que surgiu da amizade duradoura desses comediantes resultou no maior grupo de comédia stand-up do país, que reúne 15 milhões de seguidores apenas no Instagram.

O quadro “Fila de Piadas” faz parte da história dos “4 Amigos” e se tornou um sucesso na internet, acumulando milhões de views no YouTube e viralizou nas redes sociais. Em fila, os comediantes se revezam no palco contando piadas e improvisando a partir de uma temática que muda conforme o espetáculo avança.

A “Fila de Piadas” é um verdadeiro marco e divisor de águas na comédia nacional. Foi a partir dessa seção especial que os artistas conquistaram um novo status e se consagraram na carreira.

A turnê “A Volta da Fila de Piadas” consiste nas seguintes datas:

Todas as segundas-feiras – São Paulo/SP – Teatro Bradesco – Temporada

15/03 – Santos/SP – Blue Med – SOLD OUT

16/03 – Uberlândia/MG – Castelli Master Hall – SOLD OUT

17/03 – Belo Horizonte/MG – Arena Hall – SOLD OUT

17/04 – Leiria/PT – Teatro José Lúcio da Silva – SOLD OUT

18/04 – Porto/PT – Coliseu Porto (Sala Principal) – SOLD OUT

19/04 – Braga/PT – Altice Forum Braga – Grande Auditório – SOLD OUT

20/04 – Guimarães/PT – São Mamede – SOLD OUT

22 e 23/04 – Lisboa/PT – Aula Magna – SOLD OUT

24/04 – Coimbra/PT – Cons. Música de Coimbra – SOLD OUT

27/04 – Algarve/PT – Palácio Congr. do Algarve – SOLD OUT

29/04 – São Paulo/SP – Terra SP – SOLD OUT

13/05 – São Paulo/SP – Arena Tatuapé – SOLD OUT

17/05 – João Pessoa/PB – Teatro Pedra do Reino – SOLD OUT

18/05 – Natal/RN – Teatro Riachuelo – SOLD OUT

19/05 – Maceió/AL – Teatro Gustavo Leite – SOLD OUT

21/05 – São Paulo/SP – Vibra São Paulo (Arte Salva – Festival Beneficente – MEGA FILA DE PIADAS + convidados) – SOLD OUT

28/06 – Piracicaba/SP – Clube Cristóvão Colombo – SOLD OUT

29/06 – Juiz de Fora/MG – Cine Theatro Central – SOLD OUT

30/06 – Rio de Janeiro/RJ – Farmasi Arena – SOLD OUT

12/07 – Campinas/SP – Expo Dom Pedro – SOLD OUT

13/07 – Cuiabá/MT – Musiva – SOLD OUT

14/07 – Campo Grande/MS – Teatro Dom Bosco – SOLD OUT

16/08 – Guarulhos/SP – Espaço INTER – SOLD OUT

17/08 – Ribeirão Preto/SP – Theatro Pedro II – SOLD OUT

18/08 – Sorocaba/SP – Ipanema Clube – SOLD OUT

30/08 – São Luís/MA – Concha Acústica Reynaldo Faray – SOLD OUT

31/08 – Fortaleza/CE – Theatro Via Sul – SOLD OUT

01/09 – Salvador/BA – Concha Acústica – SOLD OUT

06/09 – Recife/PE – Teatro Guararapes – SOLD OUT

07/09 – Belém/PA – Ginásio Mangueirinho – SOLD OUT

08/09 – Manaus/AM – Teatro Manauara – SOLD OUT

20/09 – Jundiaí/SP – Clube Uirapuru – SOLD OUT

21/09 – Brasília/DF – Ulysses Guimarães – SOLD OUT

22/09 – Goiânia/GO – Centro de Convenções PUC – SOLD OUT

18/10 – Belo Horizonte/MG – Minascentro – SOLD OUT

19/10 – Curitiba/PR – Teatro Positivo – SOLD OUT

20/10 – Londrina/PR – Moringão – SOLD OUT

29/10 – Barueri/SP – Teatro Barueri Praça das Artes – SOLD OUT

30/10 – São Caetano do Sul/SP – Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho – SOLD OUT

08/11 – São José/SC – Arena Opus – SOLD OUT

09/11 – Porto Alegre/RS – Auditório Araújo Viana – SOLD OUT

10/11 – Ribeirão Preto/SP – Theatro Pedro II – SOLD OUT

06/12 – São José do Rio Preto/SP – Teatro Paulo Moura – SOLD OUT

07/12 – Vitória/ES – Centro de Convenções Vitória – SOLD OUT

08/12 – Caxias do Sul/RS – Ginásio do Sesi – SOLD OUT

11/12 – Rio de Janeiro/RJ – Espaço Hall – SOLD OUT

17, 18 e 19/01/2025 – São Paulo/SP – Teatro Bradesco | A Última Fila de Piadas – Gravação do Especial

Serviço São Paulo

Opus Entretenimento orgulhosamente apresenta 4 Amigos

Data: 23 de dezembro de 2024

Local: Teatro Bradesco

Endereço: Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes

Horário: 21h30 (showtime)

Ingressos a partir de R$ 50,00 em até 12x

Duração: 80 min

Classificação: 18 anos

Setores:

Plateia Baixa: a partir de R$ 80,00+ taxas

Plateia Alta: a partir de R$ 70,00+ taxas

Camarote: a partir de R$ 80,00+ taxas

Balcão Nobre: a partir de R$ 50,00+ taxas

Frisa Central: a partir de R$ 60,00+ taxas

Frisa Mezanino: a partir de R$ 60,00+ taxas

Cad. Obeso BN: a partir de R$ 50,00+ taxas

Acompanhante PCD: a partir de R$ 80,00+ taxas

Cadeirante Plateia: a partir de R$ 80,00+ taxas

Acomp. Obeso BN: a partir de R$ 50,00+ taxas

Acompanhante PCD F.: a partir de R$ 60,00+ taxas

Cadeirante Frisa: a partir de R$ 60,00+ taxas

Cad. Obeso PB: Esgotado

Cad. Obeso PA: Esgotado

Acomp. Obeso PB: Esgotado

Acomp. Obeso PA: Esgotado

Venda Online: 10anos4amigos.com.br

Pontos de venda:

A Uhuu é o canal oficial de vendas deste evento. Não nos responsabilizamos por ingressos adquiridos fora dos canais oficiais.

Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

Bilheteria do Teatro Opus Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

*Excepcionalmente nos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01/2024, as bilheterias estarão fechadas. Boas festas!

Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Parcelamento no cartão de crédito: até 1x sem juros, de 2x até 12x com juros

Informações Adicionais

Setor Frisa Superior: Venda exclusiva nas bilheterias físicas.

Os ingressos e-Ticket em arquivo .PDF são entregues automaticamente ao e-mail do titular do pedido em até 30 minutos após o recebimento da confirmação de compra. Apresente no acesso do evento. Caso não tenha recebido o e-mail, verifique também sua caixa anti-spam.

Meia-entrada/Descontos:

50% para Idosos com idade igual ou superior a 60 anos: Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) – obrigatória apresentação de identidade ou documento oficial com foto que comprove a sua condição;

50% Estudantes: Os estudantes terão direito ao benefício da meia-entrada mediante a apresentação da CIE no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização do evento. A CIE deverá ser expedida por: I – Associação Nacional de Pós-Graduandos – ANPG; II – União Nacional dos Estudantes – UNE; III – União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – Ubes; IV – Entidades estaduais e municipais; V – Diretórios Centrais dos Estudantes – DCE; e VI – Centros e Diretórios Acadêmicos, de nível médio e superior. www.documentodoestudante.com.br.

Os elementos indispensáveis da CIE são: I – nome completo e data de nascimento do estudante; II – foto recente do estudante; III – nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado; IV – grau de escolaridade; e V – data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição.

Obs.: Para os estudantes que solicitaram a CIE pelo site documentodoestudante.com.br e ainda aguardam o recebimento da carteira, será aceito o Documento Provisório, que possui validade de 30 dias. O mesmo deve ser apresentado juntamente a um documento de identidade oficial com foto.

50% para crianças e jovens de 24 meses a 15 anos de idade: Benefício concedido pelo Teatro, mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto.

50% para pessoas com deficiência e acompanhante quando necessário: Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência, documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013 e via laudo médico ou documento oficial com foto que conste a numeração do CID.

50% Professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino: carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto, conforme a Lei Estadual nº 14.729/12.

50% Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais: Conforme a Lei Estadual nº 15.298/14, mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

50% Aposentados – Apresentar documento de identidade oficial com foto e cartão de benefício do INSS que comprove a condição. Conforme Lei Municipal SP n°12.325/1997.

50% jovens pertencentes a famílias de baixa renda, com idades de 15 a 29 anos

Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Outros descontos:

60% de desconto para clientes do Bradesco e Next: Além de um guichê exclusivo na Bilheteria do Teatro. Limitado a 10 ingressos, mediante pagamento com a utilização do cartão de débito/crédito Bradesco. Exceto Corporate e Bradescard. Desconto ativo apenas durante o período da Promoção Opus Weekend.

50% de desconto para clientes do Bradesco e Next: Além de um guichê exclusivo na Bilheteria do Teatro. Limitado a 260 ingressos, mediante pagamento com a utilização do cartão de débito/crédito Bradesco. Exceto Corporate e Bradescard.

50% Meia Solidário (mediante doação): Mediante doação de 1kg de alimento e/ou 1kg de ração para cachorros ou gatos (insumos não perecíveis somente) no dia do evento.

40% de desconto Desbravando São Paulo. Válido para compras no site mediante cupom validador.

40% de desconto para Sócios Clube Opus. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Válido para até 02 ingressos por sócio e até 30 ingressos por sessão. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta este desconto! Maiores informações em clubeopus.com.

40% de desconto para usuário dos Cartões Zaffari Card e Bourbon Card, na compra de até 2 ingressos por titular do cartão, limitado a 100 ingressos por sessão. Válido para compras online e na bilheteria, mediante a informação do número do cartão.

40% de desconto para Clientes Premmia: mediante a validação do código de desconto, limitado a 45 ingressos por sessão. Válido somente para compras online e nas sessões do mês de março, abril e maio. Resgate seus pontos em: https://www.petrobraspremmia.com.br.

Atenção:

• Os descontos não são cumulativos, devendo o beneficiário optar pelo desconto de sua preferência, mediante a apresentação de documentos que comprovem o direito.

• Os documentos para validação de descontos deverão ser apresentados no ato da compra e no dia da sessão adquirida, na portaria do evento. Nas compras feitas através da internet, a apresentação do(s) documento(s) de comprovação será exigida no acesso ao evento.

• Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no acesso ao evento, será exigido o pagamento da diferença de valor dos mesmos.

Objetos proibidos: cigarro eletrônico; câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, Go-Pro (ou similares); cartazes de qualquer tipo; bandeiras e faixas com mastro; guarda-chuvas; bebidas alcoólicas; materiais ou objetos que possam causar ferimentos; armas de fogo ou branca de qualquer espécie; fogos de artifício; copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem; papel em rolo, jornais e revistas; capacetes de motos ou similares; correntes, cinturões e pingentes; roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar; drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos (*quem precisar levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome); desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml; materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios; lasers, walkie-talkie e drones; pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos; utensílios de armazenagem; cadeiras ou bancos; bastão para tirar foto; buzinas de ar; mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm; outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.