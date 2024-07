“4 Amigos” confirma show especial, no Espaço Unimed, em São Paulo

O bem-sucedido projeto “4 Amigos”, estrelado pelos humoristas Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato, acaba de confirmar show especial em São Paulo.

Mesmo protagonizando excelente longa temporada no Teatro Bradesco, o maior grupo de stand-up comedy do Brasil se apresentará, no dia 11 de setembro, às 21h30, no palco do Espaço Unimed.

A performance faz parte da turnê que celebra 10 anos do espetáculo “4 Amigos” e também marca a volta do tradicional quadro de sucesso “Fila de Piadas”.

Recentemente, eles protagonizaram o maior show da história do projeto e do stand-up comedy nacional, diante de 7 mil pessoas, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e realizaram sessão sold out, na Vibra São Paulo, em prol das vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Além disso, os artistas concederam entrevista ao programa Conversa com Bial, na TV Globo e canal GNT.

Os ingressos custam a partir de R$50,00 e já estão à venda pelo site 10anos4amigos.com.br e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

Fenômeno do humor nas plataformas digitais, o que torna “4 Amigos” tão especial é a proximidade evidente entre os comediantes, dentro e fora dos palcos. Cada um traz seu estilo único e bem definido para o show, proporcionando uma mistura de talentos que agrega diversidade e qualidade ao espetáculo, enquanto se revezam no palco.

O resultado é uma noite repleta de risos e diversão, onde o público pode desfrutar das melhores observações do cotidiano, piadas ácidas sobre relacionamentos, família e amizades.

Desde o início da temporada, em março, a maioria das apresentações foram realizadas com ingressos praticamente esgotados, comprovando o enorme sucesso e a popularidade dos “4 Amigos” em todo o país e no exterior.

Com realização e assinatura da Opus Entretenimento, a maior plataforma de shows e espetáculos ao vivo da América Latina, esta turnê contemplará 43 cidades diferentes até dezembro deste ano.

Arrastando multidões em teatros pelo Brasil e o mundo, os amigos orgulhosamente compartilham de uma amizade sólida e paixão por proporcionar entretenimento e alegria ao público.

A história dos “4 Amigos” começou com a simples ideia de montar um grupo para criar um espetáculo teatral viável. No entanto, o que surgiu da amizade duradoura desses comediantes resultou no maior grupo de comédia stand-up do país, que reúne 15 milhões de seguidores apenas no Instagram.

O quadro “Fila de Piadas” faz parte da história dos “4 Amigos” e se tornou um sucesso na internet, acumulando milhões de views no YouTube e viralizou nas redes sociais. Em fila, os comediantes se revezam no palco contando piadas e improvisando a partir de uma temática que muda conforme o espetáculo avança.

A “Fila de Piadas” é um verdadeiro marco e divisor de águas na comédia nacional. Foi a partir dessa seção especial que os artistas conquistaram um novo status e se consagraram na carreira.

Para celebrar estes 10 anos, eles lançaram um especial inédito, na página oficial do grupo no YouTube (youtube.com/4AMIGOSSTANDUPCOMEDY), que conta com praticamente 4 milhões de inscritos.

No Brasil, além de São Paulo (SP), outras cidades como Santos (SP), Uberlândia (MG), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Natal (RN), Maceió (AL), Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Ribeirão Preto (SP), Sorocaba (SP), Fortaleza (CE), Recife (PE), Belém (PA), Manaus (AM), Jundiaí (SP), Brasília (DF), Goiânia (GO), Curitiba (PR), Londrina (PR), São José (SC), Porto Alegre (RS), São José do Rio Preto (SP), Vitória (ES) estão na rota dos 4 Amigos.

Se você está pronto para embarcar em uma rodada de muitas risadas, não perca a oportunidade de assistir a esse espetáculo inesquecível. Prepare-se para se divertir como nunca.

Serviço São Paulo

Opus Entretenimento e Espaço Unimed orgulhosamente apresentam 4 Amigos – A Volta da Fila de Piadas

Data: 11 de setembro de 2024 (quarta-feira)

Local: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP

Abertura da casa: 20h | Início do show: 21h30

Classificação etária: 16 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos :

Camarote A: a partir de R$160,00 + Taxas

Camarote B: a partir de R$140,00 + Taxas

Setor Platinum: a partir de R$95,00 + Taxas

S. Azul Premium: a partir de R$80,00 + Taxas

Setor Azul: a partir de R$70,00 + Taxas

Setor A: a partir de R$70,00 + Taxas

Setor B: a partir de R$60,00 + Taxas

Ingresso online : https://10anos4amigos.com.br

Pontos de venda :

Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – 01156-000, Barra Funda – São Paulo/SP). A compra na bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra pelo aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Meia-entrada : Conforme a Lei Federal nº 12.933 de 26 de dezembro de 2013, em conformidade com o Decreto nº 8537 serão disponibilizados 40% do total de cada Setor para a venda de Meia Entrada, dos quais todos já foram vendidos.