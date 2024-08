“4 Amigos” confirma apresentações em Guarulhos e Sorocaba este mês

O bem-sucedido projeto “4 Amigos“, estrelado pelos humoristas Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato, segue na estrada com a turnê que celebra 10 anos do espetáculo e que também marca a volta do tradicional quadro de sucesso “Fila de Piadas”.

Mesmo protagonizando bem-sucedida longa temporada no Teatro Bradesco, o maior grupo de stand-up comedy do Brasil se apresenta, no dia 16 de agosto, no Espaço INTER, em Guarulhos, e no dia 18 de agosto, na UZNA, em Sorocaba.

Recentemente, eles protagonizaram o maior show da história do projeto e do stand-up comedy nacional, diante de 7 mil pessoas, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e realizaram sessão sold out, na Vibra São Paulo, em prol das vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Além disso, os artistas concederam entrevista ao programa Conversa com Bial, na TV Globo e canal GNT.

Em ambas as cidades, os ingressos já estão à venda pelo site 10anos4amigos.com.br e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo .

Atenção : a produção do evento não recomenda e não se responsabiliza por compras em plataformas não autorizadas.

Fenômeno do humor nas plataformas digitais, o que torna “4 Amigos” tão especial é a proximidade evidente entre os comediantes, dentro e fora dos palcos. Cada um traz seu estilo único e bem definido para o show, proporcionando uma mistura de talentos que agrega diversidade e qualidade ao espetáculo, enquanto se revezam no palco.

O resultado é uma noite repleta de risos e diversão, onde o público pode desfrutar das melhores observações do cotidiano, piadas ácidas sobre relacionamentos, família e amizades.

Desde o início da temporada, em março, a maioria das apresentações foram realizadas com ingressos praticamente esgotados, comprovando o enorme sucesso e a popularidade dos “4 Amigos” em todo o país e no exterior.

Com realização e assinatura da Opus Entretenimento, a maior plataforma de shows e espetáculos ao vivo da América Latina, esta turnê contemplará 43 cidades diferentes até dezembro deste ano.

Arrastando multidões em teatros pelo Brasil e o mundo, os amigos orgulhosamente compartilham de uma amizade sólida e paixão por proporcionar entretenimento e alegria ao público.

A história dos “4 Amigos” começou com a simples ideia de montar um grupo para criar um espetáculo teatral viável. No entanto, o que surgiu da amizade duradoura desses comediantes resultou no maior grupo de comédia stand-up do país, que reúne 15 milhões de seguidores apenas no Instagram.

O quadro “Fila de Piadas” faz parte da história dos “4 Amigos” e se tornou um sucesso na internet, acumulando milhões de views no YouTube e viralizou nas redes sociais. Em fila, os comediantes se revezam no palco contando piadas e improvisando a partir de uma temática que muda conforme o espetáculo avança.

A “Fila de Piadas” é um verdadeiro marco e divisor de águas na comédia nacional. Foi a partir dessa seção especial que os artistas conquistaram um novo status e se consagraram na carreira.

Para celebrar estes 10 anos, eles lançaram um especial inédito, na página oficial do grupo no YouTube (youtube.com/4AMIGOSSTANDUPCOMEDY), que conta com praticamente 4 milhões de inscritos.

No Brasil, além de São Paulo (SP), outras cidades como Santos (SP), Uberlândia (MG), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Natal (RN), Maceió (AL), Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Ribeirão Preto (SP), Sorocaba (SP), Fortaleza (CE), Recife (PE), Belém (PA), Manaus (AM), Jundiaí (SP), Brasília (DF), Goiânia (GO), Curitiba (PR), Londrina (PR), São José (SC), Porto Alegre (RS), São José do Rio Preto (SP), Vitória (ES) estão na rota dos 4 Amigos.

Se você está pronto para embarcar em uma rodada de muitas risadas, não perca a oportunidade de assistir a esse espetáculo inesquecível. Prepare-se para se divertir como nunca.

Serviço Guarulhos

Opus Entretenimento orgulhosamente apresentam 4 Amigos – A Volta da Fila de Piadas

Data: sexta-feira, 16 de agosto

Local: Espaço INTER

Endereço: Av. João Cavalari, 83 – Pte. Grande, Guarulhos – SP, 07030-010, Brasil

Horário: 21h

Estacionamento no local

Possui acesso PCD

Classificação: 16 anos

Ingressos : a partir de R$ 50,00 à 240,00 + taxa de serviço

*Os valores podem sofrer alteração de preço qualquer momento sem aviso prévio.

Pague em até 6x (Parcela mínima de R$20,00) no Cartão de Crédito ou à vista via PIX ou Boleto*.

Ingresso online : https://10anos4amigos.com.br

Regras de ingressos :

– Inteira: pode ser comprado por qualquer pessoa.

– Meia entrada: Estudantes: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Graduação e Pós-graduação (apresentar carteirinha de estudante dentro da validade + RG.). Aposentados (apresentar carta de concessão + RG). Pessoas acima de 60 anos (apresentar RG), Professores Rede Pública (apresentar holerite do mês vigente e RG). Portador de Necessidades Especiais e seu acompanhante. Lote limitado em todos os setores.

– Promo 1KG de Arroz ou Feijão (ou alimento solicitado no ingresso): Lote promocional, pode ser comprado por qualquer pessoa. Obrigatório levar 1kg de arroz ou feijão no dia e local do evento. Lote limitado em todos os setores. Meia entrada não se aplica a preços promocionais (Art. 1º Lei 12.933, de 26/112013).

DÚVIDAS E TELEVENDAS :

– 11 2771-0016 | – WhatsApp: 11 2771-0016

Atendimento: Seg. à Sex.: 09h às 18h / Sab.: 09h às 13h / OBS: Não aceitamos ligações via WhatsApp.

Objetos proibidos : cigarro eletrônico; câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, Go-Pro (ou similares); cartazes de qualquer tipo; bandeiras e faixas com mastro; guarda-chuvas; bebidas alcoólicas; materiais ou objetos que possam causar ferimentos; armas de fogo ou branca de qualquer espécie; fogos de artifício; copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem; papel em rolo, jornais e revistas; capacetes de motos ou similares; correntes, cinturões e pingentes; roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar; drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos (*quem precisar levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome); desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml; materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios; lasers, walkie-talkie e drones; pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos; utensílios de armazenagem; cadeiras ou bancos; bastão para tirar foto; buzinas de ar; mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm; outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.

Serviço Sorocaba

Opus Entretenimento e Oceania orgulhosamente apresentam 4 Amigos – A Volta da Fila de Piadas

Data: domingo, 18 de agosto

Local: Uzna

Endereço: Av. Liberdade, 5005 – Éden – Sorocaba/SP

Horário: 18h (showtime) | 17h (oen doors)

Classificação Indicativa: 18 anos.

Valores dos ingressos : de R$ 60.00 a R$ 180.00

Ingresso online : https://10anos4amigos.com.br

Regras de ingressos :

Estudantes (Com Carteira de Identificação Estudantil)

Pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante quando necessário.

Jovens com idade de 15 a 29 anos de baixa renda inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (Mediante a apresentação da Identidade Jovem, acompanhada de documento de identificação com foto expedido por órgão público e válido em todo o território nacional)

Idosos e Terceira Idade (Cartão de Aposentado ou RG para maiores de 60 anos)

Professores Rede Pública (Holerite ou Documento que comprove)

Diretores, Coordenadores Pedagógicos, Supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais, de acordo com a Lei Estadual 15.298/14.

(O direito ao benefício da meia-entrada é assegurado em 40% (quarenta por cento) do total dos ingressos disponíveis para cada evento)

REGRAS PROMOCIONAIS:

– O Ingresso promocional/solidário é válido mediante a entrega de 1kg de alimento na entrada do evento.