“4 Amigos” celebram 10 anos em longa tour durante 2024, que marca a volta do sucesso “Fila de Piadas”

Fenômeno do humor nas plataformas digitais e arrastando multidões em teatros pelo Brasil e o mundo, os comediantes Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato, mais conhecidos como os “4 Amigos”, estão na estrada com a tão aguardada volta da tradicional “Fila de Piadas” em uma longa excursão com shows agendados também em Portugal.

Após diversas sessões com ingressos esgotados no Brasil, os comediantes agora se preparam para atravessar o Atlântico e reencontrar os sempre animados fãs portugueses e os irmãos brasileiros que residem em Portugal,

As apresentações acontecem em Leiria (17/04 – Teatro José Lúcio da Silva), Porto (18/04 – Coliseu Porto/Sala Principal), Braga (19/04 – Altice Forum Braga – Grande Auditório), Guimarães (20/04- São Mamede), Lisboa (22 e 23/04 – Aula Magna), Coimbra (24/04 – Cons. Música de Coimbra) e Algarve (27/04 – Palácio Congr. do Algarve).

Os ingressos já estão à venda em 10anos4amigos.com.br e pontos autorizados. Mais informações nos serviços abaixo.

A realização traz a assinatura da Opus Entretenimento, a maior plataforma de shows e espetáculos ao vivo da América Latina.

A história dos “4 Amigos” começou com a simples ideia de montar um grupo para criar um espetáculo teatral viável. No entanto, o que surgiu da amizade duradoura desses comediantes resultou no maior grupo de comédia stand-up do país

O quadro “Fila de Piadas” faz parte da história dos “4 Amigos” e se tornou um sucesso na internet, acumulando milhões de views no YouTube e viralizou nas redes sociais. Em fila, os comediantes se revezam no palco contando piadas e improvisando a partir de uma temática que muda conforme o espetáculo avança.

A grandiosidade desta turnê será especialmente evidenciada na cidade de São Paulo. Após 14 anos de atividade, o Teatro Bradesco, um dos espaços culturais mais respeitados da América Latina, registrará a maior temporada de espetáculos de toda a sua história.

A extensa série de apresentações, na capital paulista, começou no dia 11 de março e deve seguir até dezembro, sempre às segundas-feiras, a partir das 21h30.

Além de São Paulo (SP), Santos (SP), Uberlândia (MG), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Natal (RN), Maceió (AL), Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Ribeirão Preto (SP), Sorocaba (SP), Fortaleza (CE), Recife (PE), Belém (PA), Manaus (AM), Jundiaí (SP), Brasília (DF), Goiânia (GO), Curitiba (PR), Londrina (PR), São José (SC), Porto Alegre (RS), São José do Rio Preto (SP), Vitória (ES) e cidades em Portugal estão na rota dos 4 Amigos.

A “Fila de Piadas” é um verdadeiro marco e divisor de águas na comédia nacional. Foi a partir dessa seção especial que os artistas conquistaram um novo status e se consagraram na carreira. Para celebrar estes 10 anos de muitas histórias juntos, eles lançaram um especial inédito, na página oficial do grupo no YouTube (youtube.com/4AMIGOSSTANDUPCOMEDY), que conta com praticamente 4 milhões de inscritos.

O que torna “4 Amigos” tão especial é a proximidade evidente entre os comediantes, dentro e fora dos palcos. Cada um traz seu estilo único e bem definido para o show, proporcionando uma mistura de talentos que agrega diversidade e qualidade ao espetáculo, enquanto se revezam no palco.

O resultado é uma noite repleta de risos e diversão, onde o público pode desfrutar das melhores observações do cotidiano, piadas ácidas sobre relacionamentos, família e amizades. Sucesso garantido por onde passam, os “4 Amigos” se tornaram um fenômeno do humor.

Se você está pronto para embarcar em uma rodada de muitas risadas, não perca a oportunidade de assistir a esse espetáculo inesquecível. Prepare-se para se divertir como nunca.