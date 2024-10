3º Santos Tattoo Festival inicia no próximo final de semana

Na próxima sexta-feira (8), o Santos Tattoo Festival está de volta à cidade para sua terceira edição, celebrando os 65 anos da tatuagem profissional no Brasil. O evento contará com diversas atividades de manifestações artísticas, culturais, musicais e educativas até domingo (10), no Blue Med Convention Center, das 11h às 22h.

Durante os três dias de evento, a trilha sonora será comandada pelo DJ Jogado, arrasando nas pick-ups com os mais variados ritmos. Na sexta-feira (08), o festival contará com a batalha de rima com o coletivo Batalha da Conselheiro, um duelo emocionante onde apenas dois artistas se consagrarão campeões.

No sábado (09), a banda caiçara A Casa Imaginária sobe ao palco com seu som autoral. Para encerrar em grande estilo, no domingo (10), haverá um tributo ao Charlie Brown JR com a banda Santista DZROCK. A gastronomia ficará por conta do Tattoo Truck Festival, que proporcionará uma verdadeira experiência gastronômica ao público, com uma variedade de food trucks que incluem desde pratos tradicionais até alternativas veganas.

Entre as atrações, destacam-se a participação do Coletivo de Artistas La Santista, que estará presente nos dias 09 e 10/11, com performance de pinturas ao vivo, das 14h às 22h. O evento contará com grafitti, Live Painting e exposições que transformarão o ambiente com performances interativas. A escola de música Blackbird apresentará intervenções acústicas de seus alunos, e ainda o Fest Art Pixel, um multiverso artístico que celebrará as mais variadas formas de arte, incluindo a tatuagem, com distribuição de prêmios para os expositores. Também estará disponível um espaço terapêutico com quick massage, acupuntura e outros serviços.

O Gran Bazar, maior encontro de empreendedores do litoral, também estará presente nesta edição do Santos Tattoo Festival, oferecendo um espaço exclusivo com dezenas de pequenos empreendedores, artesãos, designers e artistas independentes.

Os ingressos podem ser adquiridos no local do evento, ou pelo site Articket e custam a partir de R$15. Cosplayers fantasiados terão a entrada gratuita.

A união da arte e solidariedade

O Santos Tattoo Festival, em parceria com a Instituição Amigos do Peito – AAPEI, garante condições especiais para os três dias de evento para pessoas que foram acometidas pelo câncer. É necessário reservar com antecedência pelo número (13) 99691-6791.

Além disso, haverá entrada solidária na sexta-feira dia (08), com 1kg de alimento não perecível, que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Santos.

Serviço:

Santos Tattoo Festival

Datas: Sexta (08), sábado (09) e domingo (10).

Horários: 11h às 22h.

Ingressos: Articket

Local: Blue Med Convention Center – Pr. Almirante Gago Coutinho, s/n – Ponta da Praia, Santos.