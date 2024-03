3º Festival Literário de Atibaia confirma a participação de Jackson Antunes

Jackson Antunes é a terceira atração de destaque anunciada para o 3º Festival Literário de Atibaia, evento gratuito que acontece nos dias 27 e 28 de abril, na Praça da Matriz. A programação que está sendo preparada pela Secretaria de Cultura para o festival deste ano promete ser imperdível, com palestras de autores renomados, como a escritora Thalita Rebouças e o quadrinista Carlos Ruas; Feira do Livro; intervenções cênicas; apresentações musicais; oficinas; contação de histórias; leituras públicas dirigidas; e muito mais! Confira os detalhes:

Coração Caipira

Em comemoração aos 20 anos de estreia do espetáculo “Coração Caipira”, o ator Jackson Antunes sobe ao palco do Festival Literário no dia 28 de abril, às 20h, para mostrar o seu lado cantador. Junto aos violeiros Decão e Marimbondo de Chapéu, o espetáculo musical apresenta o universo de poetas populares que contam histórias do povo do sertão.

Quase todo cantado, o espetáculo entremeia versos de Guimarães Rosa com músicas do repertório caipira de Tião Carreiro, Téo Azevedo, pagodes de viola e muito do folclore da terra natal de Jackson, no norte de Minas Gerais.

Televisão e cinema

Sucesso no cinema e, sobretudo, na televisão, o ator recebeu o prêmio de melhor ator revelação do Troféu Imprensa, da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) e do Prêmio TV Press já na sua estreia na Rede Globo, na década de 90, quando interpretou o personagem Damião na novela “Renascer”.

O versátil artista continuou colecionando prêmios e êxitos em sua trajetória, interpretando uma galeria de personagens marcantes em novelas como “Irmãos Coragem”, “O Rei do Gado”, “Anjo Mau”, “Terra Nostra”, “Esperança” e “A Favorita”.

Também vale destacar o reconhecimento do seu trabalho no cinema, onde conquistou os troféus de melhor ator coadjuvante em importantes premiações, como a da Academia Guarani de Cinema (2010), Los Angeles Brazilian Film Festival (2018) e Festival de Cinema da Lapa (2018). Na categoria Melhor Ator, venceu o Festival Audiovisual Independente Brasileiro (2020) e o Festival Take Único (2020).

Poesia, teatro e música

No teatro, Jackson brilhou no monólogo “Memória de Embornal”, peça escrita pela pesquisadora Íris Gomes da Costa que marcou a estreia da cineasta Tizuka Yamasaki – cuja história pessoal é ligada à cidade de Atibaia – como diretora de teatro. Embalado pela poesia das palavras e pela sedução da linguagem popular brasileira, o espetáculo levava a uma viagem pelo universo sertanejo.

Nos anos 90, o multifacetado artista lançou suas poesias no livro As Cores do Simples, definindo-se como “um caboclo poeta, de alma sertaneja, conectado à terra”. Outro lado menos conhecido do ator é a sua prolífica carreira musical, iniciada em 1997 com o lançamento do seu primeiro disco, “Jackson Antunes Canta Téo Azevedo”.

De lá para cá, o cantador, como gosta de ser chamado, gravou os álbuns “Jeitão Caipira”, em dueto com o violeiro Tião do Carro; “Nosso Coração Caipira”, em parceria com Chico Lobo; “Jackson Antunes, o Cantador Matuto, Canta Luiz Gonzaga”, disco que chegou a bater 20 mil cópias vendidas; “Veredas do Grande Sertão”; “Pé de Serra”, lançado quando interpretava o personagem Antenor na novela “Terra Nostra”; “Quanta Saudade Dá”, um tributo a Mazzaropi; “Canções para as Caboclas que Amei”, para homenagear a mulher brasileira; “Cantador de Amores”; “O Pacto – Um Poema Musical”; e “Jackson Antunes Canta Os Nonatos”.

Programação artístico-cultural

A Prefeitura vai divulgar em breve o resultado do edital de seleção das atrações artístico-culturais que farão parte da programação do festival. Estão previstas intervenções cênicas, apresentações musicais ao ar livre, oficinas/workshops, narração/contação de histórias e leituras públicas dirigidas ao longo desses dois dias de festa.

Fique atento ao portal e às redes sociais da Prefeitura para não perder nenhum detalhe dessa grande celebração que a Capital Nacional do Morango dedica à literatura!