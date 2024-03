3º Feirão de Empregos de São Bernardo celebra o Dia Internacional da Mulher

Com o passar dos anos as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no mercado de trabalho, quebrando barreiras e contando novas histórias. No dia 8 de março, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a prefeitura de São Bernardo do Campo realiza o 3º Feirão de Empregos.

Entre as mais de 40 empresas participantes do evento, está a lojasmel, rede de varejo especializada em produtos de utilidade doméstica, eletroportáteis, eletrônicos, brinquedos e artigos para casa e decoração em geral, que disponibiliza vagas para as unidades do Grande ABC. As oportunidades são para o cargo de assistente de loja.

“As mulheres são essenciais para o funcionamento da nossa sociedade e merecem ser celebradas. A participação neste evento está alinhada ao propósito da lojasmel em sempre estar em busca de novos talentos para compor nosso time”, comenta Manuel Cruz, fundador da lojasmel.

Para se candidatar, as interessadas devem comparecer das 8h às 15h no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, localizado na Avenida Kennedy, 1155 – Parque Anchieta, São Bernardo.