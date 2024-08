3ª Festa dos Batuques Paulistas celebra tradições afrocaipiras no Centro Cultural São Paulo

A terceira edição da Festa dos Batuques Paulistas acontece no dia 07 de setembro no Centro Cultural São Paulo, a partir das 14h. Com entrada gratuita e classificação livre, o evento oferece um espaço de encontro e troca entre comunidades de tradições afrocaipiras de matriz bantu, suas mestras, mestres e representantes, promovendo um diálogo criativo através de diversas linguagens artísticas. Nesta edição, o público terá a oportunidade de conhecer e vivenciar manifestações culturais como o Batuque de Umbigada, o Jongo e o Samba de Bumbo. A programação inclui apresentações das comunidades tradicionais, uma exposição de artes visuais, a estreia de um documentário, intervenções poéticas, oficinas e a Feira Afrocaipira.

A curadoria coletiva desta edição tem como a temática central a “Festa” e conta com a participação de artistas e comunidades afropaulistas, reforçando o compromisso com a valorização e reverência à ancestralidade afrobrasileira.

Entre os destaques estão a exposição “Poéticas Afrocaipiras”, com obras de Diógenes Moura, Pétala Lopes, Guinho Nascimento e Luís Guimarães, e uma roda de conversa com representantes do Batuque de Umbigada de Piracicaba, Jongo Dito Ribeiro e Samba do Cururuquara. O evento também presta homenagem a Dona Anicide, matriarca do Batuque de Umbigada, com a estreia de um documentário sobre o processo de gravação de seu disco póstumo, lançado em maio deste ano com direção musical de Julio Fejuca.

“Este projeto se desloca do interior para se conectar com a capital e seus elementos materiais e imateriais. Os ‘Batuques Paulistas’, representados por essas três manifestações, carregam tradições que atravessam os séculos, compondo a identidade cultural desta região do país. Que os pilares dessas manifestações – ancestralidade, comunidade, oralidade e espiritualidade – possam ser reconhecidos por artistas mais jovens, de quaisquer segmentos, inspirando suas criações com potência e soberania, e que o público se sinta parte deste cosmo,” comenta Mari Pedrozo, uma das idealizadoras do projeto.

Para saber mais, acesse: https://www.instagram.com/festadosbatuquespaulistas/

Serviço | 3ª Festa dos Batuques Paulistas

Data: 07 de setembro

Local: Centro Cultural São Paulo – Rua Vergueiro, 1000

Horário: A partir das 14h

Entrada: Gratuita

Classificação indicativa: Livre

Programação

14h às 22h: Feira Afrocaipira

14h às 22h: Exposição “Poéticas Afrocaipiras”, com Diógenes Moura, Pétala Lopes, Guinho Nascimento e Luís Guimarães

14h às 16h: Oficina “Estamparia Afro-diaspórica”, com Guinho Nascimento

14h às 16h: Oficina formativa afrocentrada e vivência de brincadeiras africanas para educadores/as, com Tamis Ferreira

16h às 17h: Roda de conversa sobre o processo co-criativo da exposição “Poéticas Afrocaipiras”, com representantes do Batuque de Umbigada de Piracicaba, Jongo Dito Ribeiro e Samba do Cururuquara, além de Diógenes Moura, Pétala Lopes, Guinho Nascimento e Luís Guimarães

17h às 17h40: Lançamento do curta “Eu ando remando com o tempo” (Oxalá Produções, 33′)

17h40 às 18h: Intervenção poética, com Sarau das Pretas

18h às 19h: Apresentação da Comunidade Jongo Dito Ribeiro (Campinas)

19h às 20h: Apresentação do Samba de Bumbo Nestão Estevam (Campinas)

20h às 21h: Apresentação do Batuque de Umbigada de Capivari