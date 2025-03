3ª Entoada Nordestina recebe espetáculo infantil gratuito em Ribeirão Pires

Na peça, dois palhaços disputam, por exemplo, uma vaga para trabalhar em um grande circo que acaba de chegar na cidade. O dono do picadeiro resolve aplicar alguns testes para ver suas habilidades, mas, como não poderia ser diferente, eles realizam diversas trapalhadas na tentativa de agradar o gosto do futuro patrão.

‘Temos Vagas’ é, em suma, um espetáculo teatral infantil nascido do desejo de homenagear essas trupes que, ainda hoje, circulam por esse mundo afora. E, pensando na tradição do Circo no Brasil, dois palhaços (acompanhados de uma banda ao vivo) trazem à cena, além disso, diversos números consagrados no imaginário popular, como a “Mulher Barbada”, o “Homem mais forte do Mundo”, o “Grande Mágico”, entre outros.

O projeto faz parte da Lei Paulo Gustavo de Manutenção de Atividades no Estado de São Paulo, que é do Ministério da Cultura e realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

3ª Entoada Nordestina – A programação musical traz atrações locais e, a partir das 21h, grandes nomes do forró e da música nordestina. Na sexta-feira (21), Enok Virgulino será a atração principal, com um show repleto de clássicos do forró pé de serra. No sábado (22), a banda Bicho de Pé anima o público com sua mistura contagiante de ritmos nordestinos. O encerramento, no domingo (23), será em grande estilo, com a cantora Elba Ramalho, uma das maiores referências da música nordestina.

O evento começa às 18h na sexta-feira (21), às 14h no sábado (22) e às 12h no domingo (23), no Complexo Ayrton Senna, que fica na Avenida Pref. Valdírio Prisco, 193 – Centro.