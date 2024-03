3ª edição do “Empoderando Mulheres” levou serviços públicos ao Canhema

A terceira edição do programa “Empoderando Mulheres Além das Fronteiras” foi realizada no último sábado (16), com uma ação do programa “Prefeitura no Bairro” no Canhema, Zona Norte de Diadema.

A Coordenadoria de Políticas para Mulheres, em parceria com todas as Secretarias do município, ofereceu atendimento com alunos de estética da Fundação Florestan Fernandes, orientações em saúde e atualização do calendário de vacinas, atualização do cadastro único, assessoria do Procon, microcréditos, cadastro para emprego, agricultura urbana e muito mais aos mais de 200 moradores que participaram. A apresentação cultural ficou por conta do Batuque Abayomi.

A atividade foi a terceira de uma sequência de quatro eventos que estão sendo realizados todos os sábados de março, em celebração ao Dia Internacional de Mulher. Segundo a coordenadora de Políticas para as Mulheres de Diadema, Sheila Onório, o objetivo da ação é justamente divulgar esses serviços para as mulheres, que trabalham, cuidam dos filhos e muitas vezes não têm acesso a tudo o que a Prefeitura oferece.

“Empoderar mulheres além das fronteiras diz respeito às suas próprias fronteiras pessoas, suas próprias limitações,” afirmou Sheila. “Queremos que a mulher possa ir além de se manter e manter sua casa, mas que ela possa cuidar da sua saúde, da sua saúde mental, sair de algum ciclo de violência ao qual possa estar submetida, conhecer e exercer seus direitos em toda sua plenitude. E isso inclui conhecer e acessar os serviços públicos, que muitas pessoas nem sabem que existem e que poderiam facilitar muito a sua vida. Por isso estamos aqui, pra fugir um pouco desse limite de segunda a sexta, horário comercial, e mostrar um pouco do que Diadema tem a oferecer”, completou. A vice-prefeita Patty Ferreira compareceu ao evento e conversou pessoalmente com a população.

Os serviços de saúde mais uma vez foram os mais procurados, com 62 doses de vacinas aplicadas e diversos atendimentos. Uma novidade foi uma demonstração de auriculoterapia, um dos tratamentos complementares disponíveis pelo SUS em nossa cidade, que pode ser usada contra o stress ou dores crônicas.

“Esse era um tratamento que eu desconhecia e foi ótimo ter a oportunidade de experimentar aqui,” afirmou a estudante Giovana Evellyn, de 26 anos. “Pra quem trabalha e estuda de segunda a sexta, ter essa estrutura aqui perto de casa facilita muito.”

Isso foi o que apontou também a moradora Ivanilza Costa, 58, que parou para conhecer os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico: “É importante, porque é quando temos tempo de conhecer. Por mim a Prefeitura abriria também aos sábados,” comentou.

Estavam presentes as secretarias de Saúde, Desenvolvimento Econômico, Educação, Segurança Alimentar, Transportes, Segurança Cidadã, Assistência Social e Cidadania, Cultura, Assuntos Jurídicos, Comunicação e Governo, além da Casa Beth Lobo, Fundação Florestan Fernandes e as Coordenadorias.

A próxima e última edição do evento se dará no Eldorado, no próximo sábado (23), a partir das 14h – com grande encerramento e show da cantora Mar’tnália, a partir das 20h.