3ª edição do “Canto por Ti, Corinthians” prorroga inscrições até 23 de agosto

A 3ª edição do “Canto por Ti, Corinthians”, festival competitivo de música que celebra a paixão pelo Corinthians, prorroga as inscrições até o dia 23 de agosto de 2024, oferecendo mais tempo para os músicos inscreverem suas canções e declararem sua paixão por um dos clubes mais amados do país. O festival recebe inscrições de canções inéditas e que tragam referências ou homenagem ao Timão. Os interessados podem inscrever até três músicas através do site oficial www.cantoporticorinthians.com.br.

Após um hiato de dez anos, o Canto Por Ti retorna prestando uma homenagem especial ao compositor e cantor Rolando Boldrin, como patrono da edição. Os participantes têm a chance de concorrer a prêmios em dinheiro e a um troféu que leva o nome do homenageado. A premiação total é: 1º lugar com R$ 10.000,00 e o troféu “Rolando Boldrin”; 2º lugar com R$ 7.000,00; 3º lugar com R$ 5.000,00; e Melhor Intérprete com R$ 5.000,00.

Juca Novaes, um dos idealizadores do festival reitera a importância da prorrogação – “A importância desse festival está no fato de que muitos compositores estão criando canções especificamente sobre o Corinthians. São canções novas, inéditas, e por esta razão, e devido ao fato de que muitos dos compositores não conseguiram preparar a documentação necessária para se inscreverem no prazo, é que decidimos prorrogá-lo, num novo estímulo, para que ainda mais artistas e criadores possam compor novas músicas inspiradas no Timão, e participar do festival”, destaca.

Uma comissão de triagem será responsável por selecionar 20 composições entre as inscritas para competirem nas eliminatórias, que ocorrerão nos dias 03 e 04 de outubro. As 12 músicas escolhidas para a final serão apresentadas em 05 de outubro de 2024. O júri, composto por membros especializados, assegurará a imparcialidade e a qualidade na seleção das obras.

Raul Corrêa da Silva diretor do Departamento Cultural do Corinthians complementa sobre a importância da retomada do projeto – “Disseminar a cultura do corinthianismo é uma das missões do nosso departamento. Neste sentido, a música é uma ferramenta poderosa para divulgar nos nossos valores e o que é ser corinthiano”, destaca Raul Corrêa da Silva, diretor Cultural do Corinthians. “Desta forma, retomar o projeto do Canto Por Ti depois de 13 anos é uma maneira de cumprir a nossa missão e, ao mesmo tempo, ajudar a revelar novos compositores da Música Popular Brasileira”

Para mais informações sobre as inscrições, regulamento e demais detalhes, acesse o site oficial do evento: www.cantoporticorinthians.com.br.