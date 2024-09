3ª edição do “Canto por Ti, Corinthians” divulga canções selecionadas para as eliminatórias

A 3ª edição do “Canto por Ti, Corinthians”, festival competitivo de música que celebra a paixão pelo alvinegro paulista, revelou a lista das músicas selecionadas que têm como tema canções que declaram sua paixão pelo maior e mais amado clube do Brasil. Com mais de uma centena de inscritos, o evento promete ser um verdadeiro espetáculo para os amantes do futebol e da música. A relação das músicas selecionadas que se destacaram e que vão embalar os corações de todos os bandos de loucos corinthianos, inclui talentos que são representantes da fiel torcida como Rappin’ Hood, Guca Domenico, Osni Ribeiro, Maurício Pito, Mário Leite, Dentinho Arueira.

Com uma diversidade musical e cultural, as canções selecionadas para o festival vêm de diversas cidades, cada uma trazendo sua própria essência e identidade. De Bombinhas, em Santa Catarina, a Ilhéus, na Bahia, passando por diferentes municípios do estado de São Paulo, como Salto, São Bernardo do Campo, Cândido Mota, Ribeirão Preto, Ferraz de Vasconcelos, Itapecerica da Serra, Botucatu e a própria capital São Paulo.

Uma comissão de triagem feita pela coordenação de Juca Novaes, um dos produtores do festival, selecionou 24 composições entre as inscritas para competirem nas eliminatórias, que ocorrem nos dias 03 e 04 de outubro. Depois as 12 músicas escolhidas para a final serão apresentadas em 05 de outubro. Nas duas ocasiões o local escolhido para as apresentações foi o Teatro do Parque São Jorge. A seleção será feita por um júri formado por músicos e especialistas, o que garante a imparcialidade e a qualidade na seleção das obras.

As músicas foram selecionadas por sua capacidade de capturar a essência do que significa ser corinthiano. Os participantes terão a chance de concorrer a prêmios em dinheiro, e o vencedor receberá o troféu “Rolando Boldrin”. A premiação total é: 1º lugar com R$ 10.000,00 e o troféu “Rolando Boldrin”; 2º lugar com R$ 7.000,00; 3º lugar com R$ 5.000,00; e Melhor Intérprete com R$ 5.000,00.

Músicas selecionadas:

CORINTHIANS EM QUALQUER LUGAR (Thiago K) – São Paulo (SP) TIMÃO FUTEBOL E PAIXÃO (AC de Paula) – Itapecerica da Serra (SP) ARTEBANCADA (Osni Ribeiro / Sonekka) – Botucatu / São Paulo (SP) DIAS DE CORINTHIANS (Larissa dos Anjos Góis / Eduardo Alecrim / Vitor Sales) – Ferraz de Vasconcelos (SP) CAIU EM ITAQUERA JÁ ERA (Alex de Almeida) – São Paulo BEM MAIS QUE UM TIME (Wallace Gomes da Costa) – São Paulo CONSAGRAÇÃO DE UMA NAÇÃO (Sérgio Ramos dos Santos) – Ilhéus (BA) TESTAMENTO EM PRETO E BRANCO (Guca Domenico) – São Paulo (SP) CORINTHIANS, O GRANDE TIME DO POVO (André Luis Carlotti / Antonio Walter Gomes de Almeida el Kubty Vaz / Mona Samara El Kubty Vaz) – São Paulo (SP) SOU CORINGÃO (Maurício Pito) – São Paulo (SP) CORINTHIANS SEM IGUAL (Júlia Farias / Dimi Zumquê – interpretes: Dimi Zumquê e Júlia Lilás) – Ribeirão Preto (SP) 7 vezes Corinthians (7 X Corinthians) (Rappin´ Hood) – São Paulo 1977 (Adilson Galdino Vieira) – Cândido Mota (SP) CORINTHIANO CARTESIANO (Lucas César Martins de Moraes Pivetta) – São Paulo (SP) SAMBA PAULISTANO (Rita de Cássia Mesquita Taliba) – São Paulo (SP) RESPEITA MINHA HISTÓRIA (Wagner Rocha Bertocco) – São Paulo PEDACINHO DE CÉU (Dr. Miguel / João Viola) – São Paulo VAI, CORINTHIANS (Daniel Lage) – São Paulo (SP) CORINTHIANS TEM MUNDIAL (Marcio Andrade Ferreira de Carvalho) – São Bernardo do Campo (SP) MANTO SAGRADO (Lindiomar Aparecido Santana) – Salto (SP) SOU TIMÃO (Alexandre Prado de Aguiar) – São Paulo (SP) EU AMO UM TIMÃO (Mário Leite) – São Paulo (SP) PARQUE SÃO JORGE (Dentinho Arueira) – Bombinhas (SC) FIEL NAÇÃO CORINTHIANA (Helton Braga Calixto)

Suplentes:

AMOR, INSANO AMOR (José Alves de Almeida Neto) – São Paulo (SP)

CORINTHIANS CAMPEÃO DOS CAMPEÕES (Genilton Sebastião da Silva) – São Paulo