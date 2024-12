390 mil veículos são esperados nas estradas do Litoral de SP

O Consórcio Novo Litoral (CNL), que administra as rodovias que conectam a Baixada Santista ao Alto Tietê e ao Vale do Ribeira, projeta um fluxo intenso de 390 mil veículos nas estradas durante o período festivo. Para mais informações, a CNL disponibiliza o telefone 0800-098-8855.

A movimentação nas estradas em direção ao litoral de São Paulo tende a aumentar significativamente nesta época do ano, impulsionada pelas celebrações de fim de ano e pelo início da temporada de verão. A alta demanda nas rodovias que dão acesso à Baixada Santista frequentemente resulta em congestionamentos e tráfego lento.

Rodovia dos Imigrantes

A Ecovias, concessionária responsável pela Rodovia dos Imigrantes, informou que há lentidão no sentido litoral entre os quilômetros 51 e 53, resultado do elevado número de veículos na pista. Além disso, a concessionária alertou sobre a presença de neblina e chuvas isoladas, o que compromete a visibilidade dos motoristas.

Via Anchieta

Na Via Anchieta, devido às condições climáticas adversas e à baixa visibilidade, algumas alças estão temporariamente bloqueadas: a Alça da Anchieta (acesso à Interligação Planalto no km 40), a Alça da Imigrantes para Interligação (km 42) e a Alça de Retorno em direção ao litoral. Também foi registrada lentidão na pista marginal da Via Anchieta, entre os quilômetros 61 e 64, causada pelo grande fluxo de veículos comerciais.

A Ecovias implementou a Operação 5×5 no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), onde a descida ocorre pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida é feita pelas pistas Norte das duas rodovias. Essa configuração deve ser mantida até às 17h da quarta-feira (25), quando será iniciada a Operação Descida Anchieta (4×6), permitindo que os motoristas utilizem ambas as pistas Norte e Sul da Via Anchieta em direção ao litoral, enquanto as pistas das Rodovias dos Imigrantes permanecem voltadas para a capital.

Cônego Domênico Rangoni

Segundo o Centro de Controle de Informações (CCI) da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), há lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni entre os quilômetros 257 e 255 no sentido litoral.

Padre Manoel da Nóbrega

No trecho da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega que liga Miracatu a Praia Grande, o fluxo de veículos está normal, conforme indicado pelo CCI da Artesp.

Rodovia Rio-Santos

A Rodovia Dr. Manoel Hyppolito Do Rego (SP-055), que conecta Santos a Bertioga, enfrenta tráfego lento entre os quilômetros 213 e 218 devido ao aumento no número de veículos. O tempo nublado também foi mencionado como um fator relevante nesse trecho.

Canais de Comunicação

Tanto a Ecovias quanto o CNL oferecem meios diretos para que motoristas possam consultar as condições do trânsito. O CNL pode ser contatado pelo telefone 0800-098-8855 e mais informações estão disponíveis em seu portal oficial. A Ecovias disponibiliza o número 0800-019-7878 para emergências, com atendimento disponível 24 horas no SAI. Além disso, boletins informativos sobre o tráfego são divulgados através do X (antigo Twitter) e as condições das rodovias podem ser acessadas pelo site da concessionária.