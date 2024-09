38% não votariam de jeito nenhum em Marçal, e 37%, em Boulos; rejeição de Nunes é de 21%, diz Datafolha

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) estão tecnicamente empatados no quesito rejeição, mostra pesquisa Datafolha desta quinta-feira (9). Não votariam no autodenominado ex-coach 38% dos eleitores, frente a 37% que rechaçam o voto no psolista.

Em seguida aparece o apresentador José Luiz Datena (PSDB), rejeitado por 32% dos entrevistados.

No último levantamento, dos dias 20 e 21 de agosto, Marçal acumulava rejeição de 34%, enquanto Boulos tinha 37%. Datena contava com os mesmos 32%.

Já o prefeito Ricardo Nunes (MDB) é rechaçado por 21% dos eleitores. Há duas semanas, a porcentagem era de 25%.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, dentro do nível de confiança de 95%. O Datafolha ouviu 1.204 pessoas neste levantamento, contratado pela Folha e pela TV Globo.

A oscilação de Marçal ocorre em meio a um aumento dos ataques de adversários, que reagem ao crescimento do influenciador nas pesquisas de intenção de voto. A deputada federal Tabata Amaral (PSB), em especial, tem usado suas peças publicitárias para desconstruir o empresário, focando em denúncias de relações do candidato e de líderes de seu partido com a facção criminosa PCC.

Marçal também teve que ceder espaço nas suas redes para Boulos, que obteve na Justiça direito de resposta após acusá-lo, sem provas, de ser usuário de drogas. Reportagem da Folha de S.Paulo publicada na última semana mostrou que o candidato do PRTB se baseia em processo contra um homônimo.

A taxa de conhecimento do influenciador subiu em meio a sua alta exposição, frequentemente citado pelos adversários, escrutinado pela imprensa e com alto engajamento nas redes sociais. O índice cresceu além da margem de erro e chegou a 76%. No último levantamento, dos dias 20 e 21 de agosto, 67% dos eleitores afirmavam conhecê-lo.