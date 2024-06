Após sucesso de público, solidariedade e animação nas seis primeiras noites, a 37ª Festa Junina de Mauá chega ao último final de semana. Somando todos os dias de evento até agora, mais de 100 mil pessoas estiveram no Paço Municipal. Além disso, mais de 13 toneladas de alimentos foram arrecadadas, que serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade de Mauá, que fará a distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade.

A manhã, para iniciar a semana derradeira da 37ª Festa Junina de Mauá, será uma noite de muito rock. Sobem ao palco as bandas locais The Lords, Blackgarden e a atração principal e o grupo Titãs, com seus mais de 40 anos de carreira e sucessos consagrados e sua turnê Elétrico. No sábado (22/06) será a vez do samba e do pagode com Samba do Bem, Dan Lorenzo e o carioca Mumuzinho. Já no domingo, e última noite do evento, terá muito sertanejo com Roger e Rogério, Erivelton Modesto, além da dupla Edson & Hudson, que já venderam mais de 12 milhões de cópias e somam milhares de views e streams. São quatro Certificações de Ouro, uma de Platina e duas indicações ao Grammy Latino e chegam a Mauá com o show “Foi Deus”, que traz grandes sucessos do repertório, músicas inéditas e modas de viola.

Os portões do Paço Municipal abrem sempre às 18h. Para entrar é solicitada a doação de itens da cesta básica. Além do palco, o local conta com parque de diversões, barracas de comidas típicas e bebidas, além de tenda para fotos.

Confira abaixo as próximas atrações principais e locais, além da sugestão de itens a serem doados em cada noite:

Terceiro Final de Semana

21/06 – Titãs (1 pacote de café)

Atrações locais: Willians Afonso (The Lords), Blackgarden

22/06 – Mumuzinho (1kg de arroz ou feijão)

Atrações locais: Samba do Bem, Dan Lorenzo

23/06 – Edson & Hudson (1 litro de óleo)

Atrações locais: Roger e Rogério, Erivelton Modesto