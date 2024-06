36ª Festa do Peão de Americana acontece entre os dias 7 e 16 de junho

Tudo pronto para a 36ª edição da melhor Festa de Peão do Brasil! Americana se prepara para receber o público que promete lotar o Parque de Eventos CCA durante os seis dias de evento. Apenas no palco principal, 19 artistas se apresentam. Os ingressos continuam à venda em Clique Aqui!, na Casa dos Cavaleiros de Americana ou em um dos pontos relacionados em www.festadopeaodeamericana.com.br

Na sexta (7), Sâmi Rico, Victor & Léo e Zé Neto & Cristiano abrem a programação musical após os duelos das modalidades três tambores e montaria em touros. No sábado, (8), quatro super shows reunirão diferentes gerações: Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Maiara & Maraísa e Luan Pereira. No primeiro Domingo da Família São Vicente, com ingressos a preços populares, se apresentam Zezé di Camargo & Luciano e Simone Mendes. No domingo também será conhecido o vencedor da etapa da PBR – a maior competição em touros do planeta e que garante pontos no ranking nacional e internacional da entidade; e as atletas que compõem o pódio dos três tambores.

Com uma estrutura espetacular, dividida em áreas fixa e modular, camarotes luxuosos e confortáveis, Americana possui cerca de 50 pontos de comercialização de comidas e bebidas. Lanches, doces, pastéis, churros, espetinhos de churrasco, crepes, pizzas e batata frita! Para agradar aos diferentes paladares, a Festa ampliou a área destinada aos food trucks, agora com 12 unidades, que são uma verdadeira febre a cada edição realizada. São seis destilarias e oito cervejarias, além de vendedores posicionados estrategicamente em cada espaço do Parque, proporcionando mais comodidade ao consumidor.

Farmácia, lojas de artigos country com botas, chapéus, cintos, camisas e acessórios para que todos estejam realmente na ‘moda’ do rodeio.

A ‘Fazendinha’, localizada próxima à entrada principal, é um espaço dedicado aos pequenos cowboys. Produzida com toda temática rural, crianças, jovens e adultos podem ver de pertinho os animais típicos da fazenda, como cavalos, galinhas, pôneis, ovelhas, coelhos, burros e, claro, se encantar!

Exceto os anônimos, os 17 mil empregados direta ou indiretamente pela Festa, os personagens clássicos continuam marcando presença em Americana. Madrinheiras, porteireiros, tropeiros e juízes são apenas alguns deles. O querido palhaço Pezão, a alegria da arena, fará com que todos deem uma boa gargalhada! Números especiais e inéditos são exibidos no espaço onde os atletas desafiam a lógica e o medo. Dentro do barril, ele promete muitas risadas. Já a corte real, campeã entre fotos e autógrafos, esbanja beleza por todo o recinto. Formada por Gabrielly Karoliny (rainha), Thuanny Nogueira (1ª princesa), Beatriz Cabrera (2ª princesa), Jhenyfer Pelissari (Rainha Embaixadora) e Maria Clara Marinho Fontolan (Rainha Mirim). Jhenyfer Pelissari já é conhecida pelo público da Festa do Peão de Americana desde 2022, ano em que foi convidada pela família do presidente do Clube dos Cavaleiros, Beto Lahr, a compor a corte. A pequena chamou a atenção pelo trabalho social impecável que realizava. Na época, pedia doações de chocolates para as crianças, pacientes no Centro Infantil Boldrini, referência no tratamento de câncer. O que a organização não sabia é que Jhenyfer também era paciente. Desde então, ela brilha nos dias de festival levando a pureza, o encanto, o sorriso e a doçura ao público.

No segundo final de semana, sexta, 14 de junho, tem o retorno de João Bosco & Vinícius à Americana e o show Gusttavo Lima. O ‘Embaixador’ convida Bruno & Denner para o palco. Na mesma data iniciam as provas de três modalidades diferentes: Copa Rozeta Cutiano, Circuito RAM ANTT, o principal campeonato realizado pela Associação Nacional dos Três Tambores e o temido Iron Cowboy, competição exclusiva de Americana em toda temporada PBR. As regras do torneio mais difícil da modalidade mudaram. Na sexta e no sábado os atletas somam pontos que se devem exclusivamente à parada de oito segundos sobre o animal acrescido de somatória de nota entre a performance do homem e do touro. No domingo, apenas os 20 melhores seguirão em busca do título. Serão quatro rounds ininterruptos. Dos 20 melhores, apenas 8 seguem para o segundo round. Os oito melhores buscam uma das quatro vagas no terceiro round. Posteriormente, os dois melhores avançam para a grande final.

No sábado, 15, é a vez da boiadeira Ana Castela, Gustavo Mioto, Lauana Prado e da dupla Jorge & Mateus subirem ao palco.

O ‘Desafio do Bem’ também acontece no segundo sábado. Homem e animal dão um show de solidariedade dentro da arena e quem ganha são os pacientes do Hospital de Amor. Em uma montaria sem vencedores, o público poderá contribuir de forma espontânea, seja por pix ou em uma das dezenas de sacolas no Parque de Eventos CCA, onde voluntários fazem a coleta.

No segundo Domingo da Família São Vicente, encerramento da Festa de Americana, tem o espetáculo inédito “A Força do Amor”, protagonizado por Roupa Nova e Daniel, além das finais da Copa Rozeta Cutiano, Circuito RAM ANTT categorias mirim e feminina, e Iron Cowboy.

Para curtir toda essa emoção, Americana preparou cinco espaços: pista/arquibancada (coberta), Camarote Americana, Camarote Brahma (acesso front stage), Camarote Super Bull e Open Super Bull (acesso front stage).

Merecidamente, Americana ostenta o título de ‘evento mais seguro do segmento’. Neste ano, a Festa terá a maior estratégia de segurança já adotada em todas as edições, que inclui medidas em todo o Parque (interno e externo), estacionamento e ruas adjacentes. Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, empresa de segurança privada com mais de 650 homens, e demais entidades trabalharão juntas para garantir que tudo ocorra da melhor maneira possível.

-Polícia Militar: Base fixa em frente a bilheteria e patrulhamento ostensivo no estacionamento e ruas adjacentes;

-Guarda Municipal: Base fixa dentro do Parque CCA, base móvel em frente a bilheteria, patrulhamento ostensivo dentro e fora do evento;

-Segurança privada: patrulhamento ostensivo dentro do evento;

CPTran de São Paulo (Companhia de trânsito da Polícia Militar do Estado de São Paulo) apoiando na entrada e saída dos veículos do evento;

-Imagens em tempo real direcionadas à base fixa da Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Militar Rodoviária, interligando os sistemas Córtex e Detecta – cruzando com o banco de dados das polícias civil e militar;

Tradicionalmente, as campanhas sobre a ingestão de bebida alcoólica unida a direção continuam. O Clube dos Cavaleiros organizou pontos exclusivos de Uber (embarque e desembarque) e demais aplicativos, sendo um dentro do estacionamento e 2 localizados nas laterais dos estacionamentos 1 e 2. Há 2 anos, no período da Festa, não são registrados acidentes com vítimas fatais, fato comemorado pelo presidente Beto Lahr.

“Trabalhamos incansavelmente para que a Festa seja um evento seguro para todos e tudo o que pudermos fazer, faremos! Segurança sempre foi a nossa prioridade! Convido a todas as famílias para que estejam conosco durante os seis dias de festival. Sem dúvidas, será inesquecível”, diz Beto Lahr.

Alteração no trânsito:

Nos dias de evento o trânsito local será readequado. O projeto foi preparado pelos órgãos competentes para que haja fluidez total sem prejudicar os moradores locais. As alterações serão em sete pontos principais:

A primeira rotatória da Avenida Chalil Miguel Onsi – dos dois lados; • Rua Luís Gonzaga Contato, Luís Fugolin, cruzamento com José Cordenonsi e Vicenzo Sardelli – só acesso local; • Rua José Volpato até a rotatória da Estrada Isabela Gonçalves Ferro Santa Rosa – bloqueada a partir das 03h sentido Recinto da Festa;

Avenida Heitor Siqueira – a partir das 03h bloqueado o acesso a Avenida Chalil Miguel Onsi;

Rua Constantino Gardinale – a partir das 03h sentido Heitor Siqueira (Recinto) bloqueada, só sentido Rua Maranhão;

Rotatória da Rua Maranhão com Avenida José Cordenonsi – bloqueado com acesso apenas dos moradores locais a partir das 03h;

Rua Luís Braga no quarteirão da Rua José Volpato até a Avenida José Cordenonsi sentido único ao interior do bairro – acesso para moradores, prestadores de serviço e empresas.

Faça parte da melhor festa do Brasil! De 7 a 16 de junho, Americana espera por você!

Serviço:

36ª Festa do Peão de Americana

Local: Parque de Eventos CCA

Endereço: Caminho de Servidão, 245 – São Sebastiao, Americana.

Ingressos em https://www.totalacesso.com/events/36festadopeaodeamericana, Casa dos Cavaleiros de Americana e pontos de venda relacionados no site oficial

Valores de estacionamento: sextas R$ 70 /sábados R$ 80/ domingos R$ 60

Atrações

7 de junho: Sâmi Rico/ Victor & Léo/Zé Neto & Cristiano. Provas: Três Tambores e Etapa PBR. Abertura do Parque às 19h

8 de junho: Chitãozinho & Xororó/Luan Santana/ Maiara & Maraísa/Luan Pereira. Provas: Três Tambores e Etapa PBR. Abertura do Parque às 19h

9 de junho: Zezé di Camargo & Luciano/Simone Mendes. Provas: Três Tambores e Etapa PBR. Abertura do Parque às 17h

14 de junho: João Bosco & Vinícius/Gusttavo Lima/ Bruno & Denner. Provas: Três Tambores, Cutiano e Iron Cowboy. Abertura do Parque às 19h

15 de junho: Ana Castela/Jorge & Mateus/Gustavo Mioto/Lauana Prado. Provas: Três Tambores, Cutiano e Iron Cowboy. Abertura do Parque às 19h

16 de junho: Roupa Nova e Daniel em ‘A Força do Amor’. Finais: Três Tambores, Cutiano e Iron Cowboy. Abertura do Parque às 17h