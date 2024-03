35 anos do Memorial da América Latina une cultura, lazer e gastronomia

Prepare-se para celebrar os 35 anos do Memorial da América Latina com uma ampla programação de atividades gratuitas nos dias 16 e 17 de março, das 11h às 21h. Com entrada gratuita e classificação livre, o público poderá explorar a culinária latina, shows gratuitos, visitar o Pavilhão da Criatividade no Memorial da América Latina e ainda se divertir no espaço Kids, voltado às crianças.

Se você é um amante da boa comida e está procurando por uma experiência gastronômica única, a excelente opção é o maior Festival de Gastronomia Latina do Brasil. A diversidade dos sabores e ingredientes é o que torna a culinária tão única que será mostrada em mais de 80 expositores de países como México, Venezuela, Colômbia, Peru, Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina, Caribenha e muito mais.

Haverá também a gastronomia de outros países como a Coreana, a Portuguesa, a Japonesa e uma variedade de doces. Nesta edição, o Festival conta com cardápio e espaço Kids com muita diversão para as crianças.

“O Memorial da América Latina foi construído com o propósito de promover a integração cultural e política dos povos de língua portuguesa e hispano-americana. Este Festival vem mostrar um roteiro gastronômico rico em experiência. A diversidade de pratos certamente vai agradar o paladar do público e proporcionar uma vivência única, com opções como Arepa, Empanadas colombianas, Patacones, ceviche, tamales, chicha morada (refresco de milho, especiarias e frutas), entre tantas outras variedades. Aliás, nesta edição teremos o cardápio e o espaço para crianças para entreter toda a família”, explicou Marcio Alvarez, CEO da Art Shine Eventos.

SHOWS GRATUITOS

Durante os dois dias do Festival de Comida Latina haverá atrações para entreter o público o dia inteiro com apresentação de danças folclóricas, oficinas de dança Bachata e Salsa, muita música venezuelana, latinas, Mariachi, shows musicais de vários estilos.

ARTE E CULTURA

Outra atração será conhecer o Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro,o espaço abriga uma coleção de aproximadamente 4 mil peças de arte popular do Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Guatemala, México, Paraguai, Uruguai e Peru. Dentre as obras aclamadas pelo público está a maquete subterrânea recoberta por vidro que retrata o mapa da América Latina, dando destaque para as principais regiões geográficas e históricas.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO – 16 DE MARÇO

12H30 – 13h45 – Duo Mala Yerba Autoral Latina/Folclórica

14h – 15h – Oficina de Dança – Bachata Pa lante Pa lante

15h – 16h30 – Alejandro Hernandez – Música Venezuelana

17h – 18h30 – Cuarteto Los 5 Latinas

19h- 20h30 – Comitê do Soul – Soul & Black

DOMINGO – 17 DE MARÇO

12h30 – 14h – Dolglas & Sandrinho – Brasilidades

14h10 – 15h10 – Oficina de Dança – Salsa Pa lante Pa lante

15h30 – 17h – Mariachi Zárate – Mariachis

17h30 – 19h – Show Fone Sur Latinas

19h30 – 21h – Show Calango Brabo Rock do Sertão

SERVIÇO

35 anos do Memorial da América Latina: Festival de Comida Latina, Shows Gratuitos e Exposição no Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro

Dias: 16 e 17 de março

Horário: 11h às 21h

Gratuito

Horário: Memorial da América Latina, avenida Mário de Andrade, 664 – ao lado da estação Barra-Funda. Entrada pelos portões 2 e 3

Estacionamento: Portões 8 e 15

Bicicletário: Ao lado do Portão 9

Evento Pet Friendly

Classificação Livre para todas as idades

Apoio Cultural: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa e Memorial da América Latina