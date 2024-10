33ª SPRW inicia incentivando os mais de 180 participantes a valorizar a culinária regional

Os amantes da boa gastronomia já têm um novo motivo para celebrar: a São Paulo Restaurant Week está de volta! De 17 de outubro a 24 de novembro mais de 180 restaurantes renomados da capital paulista e de diferentes cidades da Grande São Paulo oferecem menus completos. Ao todo são mais de 1.800 criações de pratos, uma oportunidade única para conhecer novos sabores e restaurantes.

Os pratos são variados e a experiência é garantida, incluindo desde a tradicional culinária brasileira, passando pela italiana, japonesa, contemporânea, argentina, mediterrânea, francesa, pelos temperos marcantes da cozinha asiática e até os pratos autorais.

Com o tema, “Diversidade Culinária Regional”, o evento incentiva os restaurantes a trazer opções que explorem a culinária regional para oferecer ao público o toque único de cada chef. “As casas têm a liberdade de inovar e reinterpretar pratos tradicionais, criando releituras que trazem novas perspectivas, sem perder o vínculo com a origem. Essa abordagem permite que o público experimente sabores familiares de maneira inédita, enquanto descobre a criatividade e a originalidade dos chefs”, explica o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis.

Para garantir as melhores experiências, o festival conta com quatro categorias de menus: tradicional: R$54,90 no almoço e R$69,90 no jantar; plus: R$68,90 no almoço e R$89,90 no jantar; premium: R$89,00 no almoço e R$109,00 no jantar; e diamond: R$109,00 no almoço e R$149,00 no jantar.

Parcerias de Sucesso

A 33ª edição da São Paulo Restaurant Week é apresentada pela Pluxee Benefícios (antigo Sodexo Benefícios e Incentivos), que traz uma semana exclusiva para seus clientes: de 17 a 23 de outubro em todos os restaurantes participantes. “Estamos sempre em busca de proporcionar experiências únicas através da nossa marca. Patrocinar essa edição da Restaurant Week é uma ótima oportunidade para isso. Vamos oferecer uma semana exclusiva para nossos usuários e, nesse período, quem usar o vale-refeição Pluxee como forma de pagamento receberá um brinde de cortesia. Com essa iniciativa, reafirmamos nosso compromisso em oferecer acesso e oportunidades, além de fortalecer a conexão com nossos clientes e parceiros”, explica o diretor de marketing da Pluxee Benefícios, Piero Melchiorre.

As harmonizações da edição ficam por conta do “Arroz” de aveia QUAKER®, dos queijos franceses da Prazeres da Europa e dos vinhos da importadora Wine Brands – este último com condições comerciais especiais para os restaurantes. Logo mais o público terá à escolha rótulos com bom custo-benefício.

QUAKER® participa da harmonização com um produto recém lançado e com 100% do lucro destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar no sertão nordestino do Brasil em parceria com a instituição social Amigos do Bem. “Estamos muito felizes em participar da São Paulo Restaurant Week. Esta é a nossa primeira edição como marca e esperamos que o público se surpreenda com todo o sabor e versatilidade do “Arroz” de Aveia, além de ser impactado pelo primeiro produto social da PepsiCo”, comemora a gerente de marketing de QUAKER® e ESG, Carolina Frydman.

A Prazeres da Europa – Queijos da França escolheu produtos reconhecidos por suas peculiaridades culturais, tradicionais e históricas para fazer parte da harmonização do menu Week de alguns restaurantes selecionados. “Em nosso terceiro ano de ações no Brasil, a campanha Prazeres da Europa – Queijos da França patrocina novamente a Restaurant Week em algumas das maiores cidades do país, como São Paulo, Florianópolis e Curitiba. Desta vez, a experiência do consumidor passará pela degustação dos queijos europeus de origem francesa in natura, em tábuas de aperitivo”, comenta o chefe de projetos de marketing e comunicação do CNIEL (Centro Nacional Interprofissional para a Economia Leiteira), órgão responsável pela campanha, que é cofinanciada pela União Europeia, Aude Torlach. Os amantes da gastronomia poderão se deliciar com o queijo Brie, o Camembert, o Emmental, o intenso azul Bleu d’Auvergne, o inusitado Mimolette, entre outros.

Para impulsionar ainda mais o festival e os restaurantes participantes, a 33ª edição da São Paulo Restaurant Week conta com o patrocínio da We Super OOH, com os media partners Helloo, Gira, RentBrella e Rio Verde OOH, com o apoio dos portais Metrópoles, Catraca Livre e da Remídia; e o apoio institucional da Visite São Paulo.

Ação social

Durante o festival, os apreciadores da boa gastronomia também são incentivados a doar o valor de R$ 2,00 por menu para a ONG Amigos do Bem. A doação pode ser feita diretamente para a instituição através da chave pix apresentada no cardápio em QR Code disponibilizado nas mesas das casas participantes.

Os Amigos do Bem é um dos maiores projetos sociais do país, atendendo, regularmente, mais de 150 mil pessoas no sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará. Promove a transformação social a partir de projetos contínuos de educação, geração de renda e acesso à água, moradia e saúde. Tem como missão transformar vidas com iniciativas capazes de promover desenvolvimento local e inclusão social, erradicando a fome e a miséria. “Além de contribuir com recursos para nossas ações sociais no sertão, esta parceria é importante para a divulgação do trabalho dos Amigos do Bem, que há 30 anos transforma vidas na região mais carente do Brasil”, reforça o diretor institucional da ONG, Alceu Caldeira. Saiba mais em: @amigosdobem.

Restaurantes Participantes

São mais de 180 casas confirmadas por toda a capital paulista e Grande São Paulo, que deixam a maratona gastronômica ainda mais saborosa.

Menu Tradicional:

Bistrô Faria Lima

Chapéu de Ouro

Como Restaurante

Cucina Di Nino

Due Amici Cantina

Empório São João

Hey Daisy

Lina e Max

Othê

Paellas Pepe

Pina

Ripito Cafeteria

Tulsi Indian Cousine

Urban Café Journal

Vicoboim

Menu Plus:

Amazônia Casa Brasileira

Ateliê da Nata

Atithi Indiano

Axado Mediterrâneo

Bawarchi Indiano

Backstage Meat and Heat

Bawarchi Indiano

Berlin Costelaria (unidades: São Bernardo do Campo e Shopping Ipiranga)

Brass Brew Cervejaria

Brodo Ristoranti

Califa Fresh Food Brooklin

Calle 54 (unidades: ABC, Ibirapuera, Jardins, Plaza Sul, Shopping Golden Square e West Plaza)

Camarões Restaurante

Cantón Comida Peruana & Chinesa (unidades: Moema e Pompeia)

Casa Dom Bernardo

Casa Florida

Cervejaria Holy Water

Cicci

Coco Bambu (unidades: Bourbon, JK Iguatemi, Plaza Sul, Santo André, São Bernardo, SP Market, Tietê, Conceito Eldorado e Conceito Pátio Paulista)

Condimento Café

De La Paix

Dom Bernardo Gastrobar

Dona Carmela

Em Brasa Bar & Parrilla

Empório do Bacalhau

Familie Gastronomia

Farabbud Moema

Filomena Café Bistrô

Forneria Maiori

Gal Bar do Mar (unidades: Itaim Bibi e Jardins)

Graça di Napoli Guarulhos

Guinza Sushi

Handz by Rodrigo Einsfeld (unidades: Itaim Bibi e Santana)

Harrys Restaurante

Jamies Italian

Jerivá Restaurante

Kofi & Co

Kolping Haus

La Paella

La Parrilla

La Pasta & Formaggio

La Pergoletta (unidades: Campo Belo, Itaim Bibi e Tatuapé)

La Piadina Cucina Italiana

Ludus Luderia

Macaxeira (unidades: Itaim Bibi, Moema, Perdizes e Vila Mariana)

Macondo Raízes Colombianas

Malibu Park (unidades: Aclimação, Itaim Bibi, Santo André e Vila Madalena)

Mestre Cervejeiro Pompéia

Misoya Rámen

Novedad – São Paulo Tatuapé by Meliá

Os Carecas da Pizza

Padríssimo

Paella Rio Sampa

Papagallo

Pato Rei (unidades: Berrini e Pinheiros)

Pecorino (unidades: Plaza Sul, Rebouças e Tietê)

Pimenta Brasserie

Pizzaria Paulino Jardins

Quattrino

Rac-Coon Smoke House

Raízes Nordestinas

Restaurante Merlino

Rizz Restaurante Moema

Ryad

Sanremo

Santa Pausa – Coffee and Food

Sutorito 81

Takeshi Sushi House

Tato Mar & Grelha

Veríssimo Pergamon Hotel

Viareggio Ristorante

Vigga Bar

Menu Premium:

Abruzzi

Aguzzo Cucina Italiana (unidades: Jardins, Moema e Pinheiros)

Banana Verde

Braza

Buenas Carnes e Pasta

Café Journal

Camarões Restaurante

Cipó – Grand Mercure Vila Olímpia

Daje Roma

Dibaco (unidades: Perdizes e Vila Nova Conceição)

Eataly – Pasta & Pizza

Eataly – Trattoria Italia

Ecully

Empório do Tuga

Filó

Foglia

Forneria San Paolo

Fuentes Restaurante

Gran Via by Meliá Paulista

Il Piatto

Jacarandá

L’Entrecôte de Paris (unidades: Alphaville, Itaim Bibi e Jardins)

La Coppa Ristorante

La Fortuna

La Parrilla

Les Six Steakhouse

Marialva Cozinha Portuguesa

Meliá Jardim Europa

Mercearia do Francês

Octo Gastrobar

Pasta Nostra

Petit Petit Bistrô

Portucho (unidades: Brooklin e Granja Viana)

Quadrado Restaurante

Radisson Pinheiros

Rendez-Vous

Reserva Rooftop

Sassá Sushi

Taste It

Tea Connection (unidades: Itaim Bibi, Jardins e Vila Madalena)

Terra – La Giglia by Eataly

Terraço Jardins

Thathai Brasil

Uru Mar y Parrilla

Via Castelli

Vicky Barcelona

Vino! (unidades: Higienópolis, Jardim Paulista, Jardins, Morumbi, Pinheiros, Santana e Vila Leopoldina)

Zain – Cozinha Árabe Tatuapé

Menu Diamond:

Doryo Sushi

Eataly – Nice to Meat U

La Maddalena Osteria

Rico Parrilla

Torero Valese

Varanda (unidades Jardins, JK Iguatemi e D.INNER)

Yvá Gastronomia.

Confira os detalhes dos menus e os dias de participação no festival de cada casa em restaurantweek.com.br. Acompanhe tudo em @restaurantweekbrasil

Serviço

33ª São Paulo Restaurant Week

Data: 17 de outubro a 24 de novembro

Semana exclusiva: 17 a 23 de outubro para clientes com o cartão Pluxee Benefícios