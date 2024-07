33ª FuturePrint promove ação solidária para projeto Quebrada Alimentada

A 33ª edição da FuturePrint, maior feira do setor de comunicação visual, impressão digital têxtil, serigrafia e sublimação, que acontecerá em São Paulo, entre os dias 10 e 13 de julho, no Expo Center Norte, apoia desde 2022 um importante projeto solidário que acontece na região do evento: o “Quebrada Alimentada”, que distribui alimentos para famílias em vulnerabilidade da zona norte da cidade, idealizado pelo restaurante Mocotó.

Neste ano, o “Serigrafia em Ação”, uma das atrações da feira, contará com uma lojinha especial onde serão vendidas camisetas exclusivas, com estampas inovadoras criadas por grandes nomes da serigrafia que estão à frente das palestras e workshops que ocorrem no espaço. Todo o lucro gerado com a venda dessas camisetas será doado integralmente ao “Quebrada Alimentada”.

A ação é organizada por duas grandes empresas do setor e expositoras no evento: Gênesis Tintas e Tucano Equipamentos, que uniram forças para apoiar essa causa nobre e incentivar a participação de diversas estamparias. As camisetas serão produzidas pelas marcas Estamparia do Futuro, Action Camisetas, Estamparia Souza, Doutor Estampa, Freehand Serigrafia, Mouse Serigrafia, Artculania, Raiz Estamparia, Black Box, Supera Fotolito, Diro Oliveira, Nascimento Rocha, Abidias Cavalcante, Zansky e Serigrafia Podcast.

Para o gerente de marketing da Gênesis, Leonardo Ishii, participar do projeto é uma forma de contribuir com uma iniciativa social e de auxiliar na arrecadação de fundos através da impressão de estampas ao vivo dentro do espaço Serigrafia em Ação. “Para essa edição, nossa expectativa é aumentar a arrecadação do ano anterior e convidamos novos estampadores para participarem do projeto. Todo o lucro das vendas das camisetas será destinada para o Quebrada Alimentada. Neste ano, teremos mais estrutura, novos participantes e o fortalecimento da campanha nas redes sociais”, destaca Ishii.

Serviço

FuturePrint 2024

Local: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo/SP.

Datas: 10 a 13 de julho de 2024. Quarta a sexta, das 13h às 20h. Sábado, das 10h às 17h.

Ingressos: Gratuitos.

Site: www.feirafutureprint.com.br