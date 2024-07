32ª FuturePrint celebra sucesso de público e anuncia datas para nova edição em 2025

A 32ª edição da FuturePrint, o principal evento da América Latina para os segmentos de comunicação visual, impressão digital têxtil, serigrafia e sublimação, aconteceu entre os dias 10 e 13 de julho no Expo Center Norte, em São Paulo. A feira foi um sucesso absoluto, superando todas as expectativas. A próxima edição será entre 16 e 19 de julho de 2025, no Distrito Anhembi, também em São Paulo.

Com mais de 40.000 visitantes, a FuturePrint 2024 se consolidou como o principal evento do setor, proporcionando uma plataforma única para networking, aprendizado e fechamento de negócios. Mais de 600 marcas expositoras participaram, ocupando os 30 mil metros quadrados do espaço, onde apresentaram suas últimas novidades e inovações.

O evento registrou um impressionante NPS (Net Promoter Score) de 85 entre os expositores, evidenciando a satisfação e o sucesso alcançado pelas empresas presentes. Além disso, mais de 9.5 milhões em negociações de financiamentos e empréstimos foram abertas para pequenos empreendedores na Sala de Crédito, destacando a importância da feira como um impulsionador de negócios para quem está começando ou quer crescer neste mercado.

Os participantes tiveram acesso a mais de 100 horas de conteúdo gratuito, incluindo palestras, workshops e demonstrações práticas. O Fórum FuturePrint reuniu renomados profissionais da área de comunicação visual, que compartilharam suas experiências e conhecimentos sobre novas técnicas, inovação, gestão de negócios, empreendedorismo e tendências de mercado. O Talks Future Têxtil apresentou soluções e possibilidades oferecidas pela impressão digital no setor têxtil.

A FuturePrint também contou com espaços dedicados à serigrafia e sublimação. O Serigrafia em Ação proporcionou demonstrações práticas das diversas técnicas e processos de impressão serigráfica, enquanto o Sublimação em Ação explorou todas as facetas do segmento da sublimação, desde marketing e finanças até estratégias de vendas, oferecendo valiosas informações para os visitantes.

Pela primeira vez, a FuturePrint formou uma parceria inédita com o Instituto Focus Têxtil e a Brother para oferecer capacitação em design de estampas. A iniciativa, que disponibilizou 20 vagas para dois cursos sequenciais focados nas técnicas modernas de estamparia digital e modelagem, destacando sua sustentabilidade. As aulas foram ministradas no Istituto Europeo di Design (IED) e conduzidas por especialistas renomados como Walter Rodrigues, Lucius Vilar e Rita Comparato. As peças finais serão expostas no Focus Fashion Summit, destacando a proposta de diversidade, inclusão social e sustentabilidade no setor de moda.

O Lounge dos Embaixadores, uma atração popular da edição anterior, retornou em 2024, proporcionando um ambiente propício para networking com figuras proeminentes do setor, influenciadores e especialistas, facilitando a troca de experiências e a criação de conexões significativas.

A Informa Markets, organizadora da FuturePrint, reafirmou seu compromisso com a sustentabilidade. A feira manteve iniciativas como a reutilização de 80% dos carpetes, iluminação com lâmpadas de LED, incentivo à construção de estandes sustentáveis, coleta seletiva de materiais e apoio ao projeto “Quebrada Alimentada”, que distribui alimentos para famílias de baixa renda na Zona Norte de São Paulo.

A FuturePrint acompanha a evolução e integra as soluções e tecnologias de impressão nos mercados de serigrafia, comunicação visual e têxtil. Desde seu reposicionamento em 2019, a feira se destaca por seu foco em pessoas, inovações e entrega de valor, sendo reconhecida como o evento mais completo para geração e transformação de negócios, estímulo ao conhecimento e evolução dos segmentos da indústria da impressão e comunicação visual.