31ª Festa Italiana de São Caetano começa neste fim de semana

A tradicional Festa Italiana de São Caetano do Sul terá início neste fim de semana. A 31ª edição do evento acontecerá todos os sábados e domingos de agosto (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25/7), entre as ruas Mariano Pamplona e 28 de Julho, se estendendo ao Parque Municipal Província de Treviso, no Bairro Fundação, sempre a partir das 18h.

“São Caetano tem orgulho de ser uma cidade com raízes italianas e a festa oferece isso e muito mais. A cada ano, a Festa Italiana está cada vez mais exuberante, atraindo milhares de famílias, tanto de São Caetano quanto da região, que podem passar momentos agradáveis com muita música e comida boa. Tudo em segurança”, afirma o prefeito José Auricchio Júnior.

Assim como nos anos anteriores, a Festa Italiana terá entrada gratuita e contará com shows musicais, barracas de comidas e bebidas típicas da Itália. A diversidade gastronômica ficará por conta de 31 entidades assistenciais de São Caetano, que prometem oferecer sabores inesquecíveis em seus pratos. Fazem parte do cardápio massas, pizzas, fogazza, polenta, bolinho de bacalhau, cannoli e palha italiana, entre outras delícias da culinária do País da Bota.

Para garantir a total segurança durante todos os dias de evento, haverá monitoramento por câmeras e drones. A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e o Conselho Tutelar trabalharão em parceria para proteger o público.

FESTA ITALIANA 2023

A Festa Italiana, que aconteceu no ano passado, reuniu 142 mil pessoas e arrecadou cerca de R$ 3 milhões, que foram revertidos às obras assistenciais de todas as entidades beneficentes que participaram do evento.