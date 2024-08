30º Prêmio Master Imobiliário consagra cases e profissionais de todo o Brasil

Na noite de quarta-feira, 28/9, foram anunciados os vencedores da 30ª edição do Prêmio Master Imobiliário, em cerimônia realizada no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo. Promoção conjunta da Fiabci-Brasil (Federação Internacional Imobiliária) e do Secovi-SP, a premiação consagra anualmente os melhores empreendimentos e as mais bem-sucedidas iniciativas de empresas e profissionais do setor no Brasil.



Noite de festa, chancelada pela responsabilidade, empenho e comprometimento das parceiras Fiabci-Brasil e Secovi-SP, idealizadoras e promotoras da iniciativa. A solenidade teve início com discursos dos presidentes Flavio Amary e Rodrigo Luna, e foi prestigiada por mais de 800 pessoas, entre vencedores e seus convidados, autoridades governamentais, patrocinadores, empresários e líderes de entidades imobiliárias nacionais e internacionais.



Galeria de vencedores — Nesta 30ª edição, mais de 80 cases de várias regiões do país buscaram reconhecimento nas categorias “Empreendimento” e “Profissional”. Na “Empreendimento”, concorreram edificações residenciais, comerciais, de lazer e de urbanização, entre outras concluídas e em funcionamento. A “Profissional” considerou ações de marketing, inovações tecnológicas, sustentabilidade, responsabilidade social e vendas, dentre outras áreas.



Um corpo de jurados independente avaliou os trabalhos e indicou um total de 24 cases, divididos entre as categorias Empreendimento (13 vencedores) e Profissional (11 ganhadores). O “hors concours”, escolhido pelas entidades realizadoras, foi outorgado à Henrique Borenstein, fundador e presidente do Conselho de Administração da Helbor Empreendimentos S/A.



Do total de inscritos, 24 cases selecionados pela Comissão Julgadora entraram para a Galeria de Vencedores ao lado do Hors Concours escolhido pela FIABCI-BRASIL e o Secovi-SP, somando, agora, 537 premiações ao longo da história do Prêmio. Importante salientar que os vencedores do Master Imobiliário na categoria “Empreendimento” podem concorrer ao Prix d’Excellence, entregue anualmente em cerimônia realizada sempre durante o Congresso Mundial da FIABCI.



Espetáculos inspiradores – As premiações foram permeadas por atrações que levaram a magia e o encanto de grandes musicais, mostrando ao público a mesma qualidade técnica e estética dos espetáculos desse gênero. Sob a direção artística de Richard Luiz, coreografia de Fernanda Chamma, roteiro de Maria Silvia Carneiro, cenário de Marieta Spada e figurinos de Fause Haten, as apresentações foram lideradas por Andrezza Massei, Giulia Nadruz, Bruno Sigrist e Saulo Vasconcelos, reconhecidos nomes do teatro musical brasileiro, além de Anna Beatriz Simões, de 11 anos e conhecida como Xuxinha, que mais uma vez protagonizou um espetáculo do Master Imobiliário.



Para conduzir o evento, formaram a dupla de mestres de cerimônia a consagrada jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão e o ex-presidente do Secovi-SP Paulo André Jorge Germanos, empresário que colabora com o Master Imobiliário desde a primeira edição, seja como consultor cultural e artístico, locutor e mestre de cerimônias, ou como editor-supervisor da revista oficial. A promessa de uma noite inesquecível se cumpriu. E o Prêmio Master Imobiliário consagrou a excelência, inovação, talento e dedicação de todo um setor produtivo nacional, sempre resiliente, eficiente e comprometido com o futuro do nosso país.



O início de tudo – Tudo começou em 1994, no 4º Congresso Brasileiro da Indústria Imobiliária (COBIIM), quando Ricardo Yazbek e Elbio Fernández Mera, então presidentes do Secovi-SP e da FIABCI-BRASIL, lançaram o edital de seleção do Master Imobiliário para incentivar empresários e profissionais do setor. A primeira edição do Prêmio ocorreu em 1995, fruto da união dos ideais das duas entidades e da colaboração de suas diretorias. O evento teve 14 cases vencedores, selecionados por um corpo de jurados liderado por Luiz Carlos Pereira de Almeida, ex-presidente da FIABCI-BRASIL e da FIABCI Mundial. Vale destacar que Almeida foi o criador do prestigiado “Prix d’Excellence“, renomada premiação internacional do setor e inspiração para a láurea brasileira.



Desde então, o Prêmio Master representa uma plataforma de vencedores, que são exemplos de lisura, transparência e resiliência. Todos eles demonstram como é possível alcançar objetivos mesmo diante de adversidades e desafios, com suas trajetórias refletindo a importância de persistir, agir com integridade e buscar excelência em tudo o que fazem.



CONHEÇA OS VENCEDORES DA 30ª EDIÇÃO

DO PRÊMIO MASTER IMOBILIÁRIO



HORS CONCOURS

Henrique Borenstein, uma trajetória inspiradora de muito trabalho e realizações



CATEGORIA EMPREENDIMENTO (13 cases contemplados)



Empresa: AW Realty Incorporadora

Case: Praça Faria Lima

Localização: São Paulo (SP)



Empresa: Construtora Planeta

Case: Ícone Planeta: o mais alto edifício do interior

Localização: Sorocaba (SP)



Empresa: Eztec

Case: EZ Parque da Cidade by UNStudio

Localização: São Paulo (SP)



Empresa: GLP

Case: GLP Guarulhos II – o maior empreendimento AAA

Localização: Guarulhos (SP)



Empresa: Helbor | Toledo Ferrari | HBR Realty

Case: W Residences São Paulo na Wall Street do Brasil

Localização: São Paulo (SP)



Empresa: HTB

Case: Teatro Cultura Artística: Tradição e Inovação

Localização: São Paulo (SP)



Empresa: Kazzas Incorporadora

Quaddra Butantã – Solução de moradia 100% vendido

Localização: São Paulo (SP)



Empresa: Melnick

Teená – O mais alto padrão da história de Porto Alegre

Localização: Porto Alegre (RS)



Empresa: Patrimônio

Case: Tumiaru 120

Localização: São Paulo (SP)



Empresa: Prologis

Prologis Raposo 39 – Um condomínio logístico diferenciado

Localização: Cotia (SP)



Empresa: Racional Engenharia

Case: Arena MRV

Localização: Belo Horizonte (MG)



Empresa: SKR Arquitetura Viva

Ayra Pinheiros

Localização: São Paulo (SP)



Empresa: Think Construtora

Case: Think Home República

Localização: São Paulo (SP)



CATEGORIA PROFISSIONAIS (11 cases contemplados)



Empresa: Brookfield

Case: Multifamily: modelo americano que cresce no Brasil (Oportunidade Estratégica)

Localização: São Paulo (SP)



Empresa: Construtora Patriani

Case: Nova categoria inspira campanha (Publicidade)

Localização: Santo André (SP)



Empresa: Construtora e Imobiliária Cosentino

Case: Masterplan Cosentino – Primavera do Leste – MT (Soluções Urbanísticas)

Localização: Primavera do Leste (MT)



Empresa: Cury Construtora e Incorporadora

Case: Uma Jornada de Revitalização Cultural (Responsabilidade Social)

Localização: Rio de Janeiro (RJ)



Empresa: Direcional Engenharia

Case: Pode Morar: portas sempre abertas para o cliente (Inovações Tecnológicas)

Localização: Belo Horizonte (MG)



Empresa: Dubai Incorporação e Construção

Case: MOB Apartments – Compactos em Osasco (Oportunidade Estratégica)

Localização: Osasco (SP)



Empresa: Idealiza Cidades

Case: Canto, um condomínio galeria de arte (Marketing)

Localização: Pelotas (RS)



Empresa: Idealiza Cidades

Case: COA: 184 apartamentos vendidos em 41 segundos (Comercialização)

Localização: Uberlência (MG)



Empresa: Luciano Cavalcante Empreendimentos Imobiliários

Case: Livro História Urbana e Imobiliária de Fortaleza (Livro)

Localização: Fortaleza (CE)



Empresa: RFM Construtora | Sergio Porto Engenharia

Case: Cidade Matarazzo: um novo caminho de preservação (Soluções Tecnológicas)

Localização: São Paulo (SP)



Empresa: Tarraf

Case: Tarraf Square – Projetado para morar, trabalhar e conviver (Comercialização)

Localização: São José do Rio Preto (SP)



