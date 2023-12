30e fecha parceria com LUDMILLA e prepara turnê grandiosa para a cantora

O ano de 2023 foi marcado por uma virada de chave no que diz respeito ao investimento e à estrutura das turnês de artistas nacionais. E se tem um nome responsável por este movimento, é o da 30e, produtora por trás de Titãs Encontro (com a formação clássica da banda) e de Cedo ou Tarde (que reuniu o NX Zero). Agora, a empresa anuncia uma parceria com LUDMILLA, com quem vai desenvolver a LUDMILLA IN THE HOUSE TOUR, uma turnê de grandes proporções que passará pelas arenas mais importantes do Brasil.

“Essa tour é uma realização ainda maior que os meus sonhos. É a materialização de que todo o caminho percorrido teve um propósito. Além disso, é, também, olhar para o futuro e mirar no que quero para a minha vida e carreira”, afirma LUDMILLA.

“A LUDMILLA é uma das principais cantoras do país e a sua conexão com o público é algo singular. Queremos criar uma turnê cuja estrutura seja proporcional ao tamanho, ao talento e à importância que ela representa”, afirma Pepeu Correa, CEO da 30e. “Ela sempre teve vontade de fazer uma turnê como as das artistas pop internacionais. A partir de agora, estamos sonhando esse sonho juntos”, complementa.

Em 2024, além da LUDMILLA IN THE HOUSE TOUR, a 30e também realizará as turnês de JÃO (lançando o disco SUPER) e de Ivete Sangalo (comemorando os seus 30 anos de carreira), entre outros eventos.

Mais informações sobre a LUDMILLA IN THE HOUSE TOUR em breve.