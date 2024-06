30 orações para se aproximar da fé quando tudo parece estar perdido

Crises de identidade, problemas no casamento, rotina exaustiva no trabalho e na maternidade. Alguns períodos da vida podem ser realmente difíceis, acompanhados de um sentimento de fracasso, desesperança e vazio. Desafia-te: Tenha uma real conexão com Deus, de Stephany M. Feldberg, surge como um refúgio e orientação nestes momentos de incerteza. Além de ser uma ferramenta para superar adversidades, o livro é um convite para as mulheres fortalecerem a relação com a fé em 30 dias de orações.

É normal não saber o que dizer, o que pedir ou como iniciar uma conversa com Deus. Por isso, baseada em versículos bíblicos, a obra guia as pessoas que querem orar, mas se sentem perdidas nessa comunicação espiritual. São 30 preces para ler durante um mês que contemplam diferentes situações, como a necessidade de estabelecer laços familiares mais profundos, confessar pecados e buscar perdão, ser uma mãe ou esposa presente. A autora também compartilha na obra – com espaços para o leitor anotar reflexões pessoais – a própria vivência na intenção de acalentar mulheres que enfrentam desafios semelhantes.

Houve uma época na minha vida em que a única coisa que desejava era não existir. Não tinha vontade de levantar da cama, comer ou fazer qualquer coisa. No entanto, eu tinha que seguir em frente, afinal, tinha uma família que dependia de mim. […] Em um momento de desespero, fiz a próxima oração, agradecendo a Deus por me dar forças para continuar minhas tarefas, mesmo exausta. Sabia que era a Sua força que me sustentava todos os dias. Essa oração foi tão poderosa que, em apenas quatro meses, minha vida foi restaurada. O que mais me emociona é reconhecer que Deus estava me ouvindo, e sei que se você tiver fé, Ele irá te ouvir. (Desafia-te, p. 44)

Embora não tenha crescido em um lar cristão, Stephany M. Feldberg encontrou inspiração em passagens da Bíblia – como os livros de Pedro, Filipenses e João – quando estava à beira do abismo entre dificuldades no matrimônio, na relação com a filha e na profissão. À medida que mergulhava nessas histórias, algo mudou dentro dela: sentiu-se contente e em paz, ao mesmo tempo que os relacionamentos começaram a melhorar. Decidiu, então, compartilhar essa experiência com outras mulheres que também buscam significado e propósito sagrado na hora de lidar com obstáculos.

Esta coletânea de orações mostra o impacto positivo da manifestação divina no caminho de uma mulher comum: ao longo das páginas, ela revela as dúvidas, tristezas e alegrias que marcaram esse processo, ajudando ainda mais leitoras a se abrirem sem medo para o despertar espiritual. Afinal, a força redentora do amor aparece no coração de todas as pessoas que estão dispostas a viver o milagre da transformação.

FICHA TÉCNICA

Título do livro: Desafia-te

Subtítulo: Tenha uma real conexão com Deus

Autora: Stephany Miranda Feldberg

