30 dias para Paris: Embratur, Sebrae e COB levam brasilidade à capital francesa com a Casa Brasil

A contagem regressiva já começou: faltam apenas 30 dias para os Jogos Olímpicos de Paris e a abertura da Casa Brasil. A partir do dia 26 de julho, o país terá um espaço exclusivo no Parc La Villette com música, esportes, apresentações culturais e de dança, gastronomia e a alegria característica dos brasileiros. A Casa Brasil é uma ação do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que terá patrocínio da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O principal objetivo é que os mais de 15 milhões de turistas que devem passar pelo parque conheçam e se encantem pelo Brasil. Para promover ainda mais a exuberância dos nossos destinos, com sol, praia e natureza, a Embratur lançará uma nova campanha para os países da Europa. O lançamento oficial acontecerá na Casa Brasil, no dia 27 de julho.

A Casa Brasil será um ponto de encontro vibrante para torcedores e atletas brasileiros durante os 17 dias de competição – até o dia 11 de agosto. Os visitantes poderão aproveitar uma programação intensa de experiências esportivas tipicamente brasileiras, como o vôlei de praia e o frescobol, e campeonatos de danças como axé, passinho e samba. Para os amantes do futebol, as partidas serão ao estilo brazuca: o famoso “golzinho”, feito com sandálias no chão.

Muitas atividades acontecerão na Arena Embratur Sebrae, uma quadra esportiva inspirada em arte urbana brasileira que será palco das ações interativas entre os visitantes. A Embratur também participará da oficina de vôlei de praia comandada pela campeã olímpica Jackie Silva, quando os visitantes terão uma oportunidade única de aprender sobre o esporte tradicional das praias brasileiras com uma medalhista de ouro.

A Casa Brasil terá dois palcos – um exterior e outro interior –, onde várias atrações musicais e culturais irão acontecer. A Embratur participará das apresentações com artistas representando a diversidade de ritmos da música brasileira.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, falou sobre a expectativa para a promoção do Brasil na França. “Com certeza, nós faremos a melhor Casa Brasil da história dos Jogos Olímpicos. A Embratur está junto com Sebrae e o COB para fazer tudo isso acontecer e promover o nosso país com tudo que temos de melhor – nosso esporte, nossa música e, principalmente, nossa alegria de viver que irá contagiar Paris. Nosso principal objetivo é deixar os visitantes internacionais com um gostinho de Brasil e, espero, com a viagem agendada para conhecer o nosso país”, afirmou.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, também demonstrou otimismo. “Estamos trabalhando em sinergia e parceria para assegurar a promoção do Brasil no turismo, onde os pequenos negócios representam 95% das empresas, e fazem a diferença. O turismo internacional vem acumulando recordes e só nos primeiros três meses deste ano registrou um aumento de 10,4% em relação ao mesmo período de 2019. Um evento da magnitude das Olimpíadas é a oportunidade perfeita para impulsionarmos esse movimento”, comentou.

Diretor de Marketing do COB, Gustavo Herbetta comemorou a parceria. “Poder contar com a Embratur e o Sebrae como parceiros da Casa Brasil propicia ao COB entregar aos fãs do Time Brasil e visitantes de outros países, que será o público predominante, exatamente o conceito idealizado do nosso projeto, que é unir o que temos de melhor para divulgar o nosso país: esporte, nossos destinos maravilhosos e nossa cultura através de experiências únicas que vamos oferecer no espaço”, destacou.

A Casa Brasil estará aberta todos os dias, das 13h às 22h. A programação da Embratur em parceria com o Sebrae acontecerá entre 16h20 e 18h.