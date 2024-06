30° Campeonato Paulista de Karatê Shinkyokushin acontece domingo (16) em Ribeirão Pires

Cerca de 120 karatecas participarão neste domingo (16) do 30º Campeonato Paulista de Karatê Shynkyokushin, em Ribeirão Pires.

O evento, que reúne atletas do Estado de São Paulo e esportistas da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), acontece das 10h às 19h, no Ginásio Esportivo Ozíris Grecco, localizado no Complexo Ayrton Senna. A entrada é livre.

O Campeonato de Karatê Shynkyokushin é organizado pela Organização Oficial do Karatê Shinkyokushin no Brasil. Afiliada à WKO Japan (World Karatê Organization) e tem apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires.

O Karatê Shinkyokushin mantêm a essência marcial do Karatê de ser uma arte de combate, mas desestimula e contêm qualquer tipo de violência e agressão, focando na formação do caráter e da honra.

Serviço: 30° Campeonato Paulista de Karatê Shinkyokushin

Data e Horário: Dia 16/06 – Domingo, das 10h às 19h

Local: Ginásio Esportivo Ozíris Grecco – Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdirio Prisco, 193 – Centro)

Entrada Livre