3° leilão da nova fase tem base em Cerquilho

A nova temporada dos leilões de veículos do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) avança nesta terça-feira, 20 de agosto, com o início do certame de Cerquilho. Serão três dias consecutivos de pregões, como de praxe: no primeiro, vão à venda cerca de 60 veículos em condições de circulação; no segundo, serão comercializados em torno de 120 lotes de sucata para fins de desmonte e reaproveitamento de peças; no terceiro, cerca de 2,5 toneladas de sucata destinada à reciclagem ou fundição. O prazo de inscrição para participar se encerra sempre 48 horas antes do certame, que acontece no site da Amaral Leilões (www.amaralleiloes.com.br), empresa responsável pelo leilão.

Cerca de dez dias antes de cada pregão, o Detran-SP e a casa de leilões abrem a possibilidade de pré-lances aos interessados. O pré-lance – um lance antes do tempo, como indica o nome – é recomendado como medida preventiva para evitar falhas técnicas e de conexão, da parte do comprador, durante o leilão. Ao dar um pré-lance, o participante sugere um preço para um determinado veículo, valor que será convertido em lance no início do certame e que, se não for superado em até 30 segundos, se tornará automaticamente o vencedor, com a aquisição da unidade em questão. Quem não o fizer, mas estiver inscrito para a sessão pública, também pode participar do leilão de seu interesse, dando o seu lance durante a sessão.

Olho no lance: regras

Quando aberto o leilão de Cerquilho, todos os inscritos poderão sugerir um preço para cada unidade disponível, a partir do valor que aparece junto a ela. No caso dos carros e motos em condições de circular, de acordo com o edital, o valor entre um incremento e outro deve ser de R$ 100,00 (cem reais). Já no caso das sucatas aproveitáveis, o valor é de R$ 30,00 (trinta reais). E, no das sucatas para reciclagem, medidas por quilo, de R$ 0,02 (dois centavos) por peso do lote.

Como os veículos já têm pré-lance, o incremento será feito a partir dos valores que constam do site da leiloeira. Vale lembrar que, pela Lei federal nº 14.133/2021, não há possibilidade de desistência: uma vez realizado, um lance não pode ser desfeito.

Também vale ressaltar que, mesmo que tenha um pré-lance tenha sido feito, o proprietário do veículo listado para leilão tem o direito de recuperá-lo até um dia útil antes do certame, mediante a quitação dos débitos pendentes, entre infrações e tarifas de remoção e custódia em pátio, conforme a Resolução 623, de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Próximo leilão: Bragança Paulista

Os leilões foram suspensos em 2023 para uma revisão geral com vistas à sanitização do processo. Desde a retomada, com o arremate de mais de 400 veículos em Botucatu no final de julho, já foram anunciados quatro leilões: além do próprio certame de Botucatu, o de Bragança Paulista, agendado para 12 de setembro, o de Cerquilho, que acontece agora, e o das cidades de Capela do Alto e Cesário Lange, realizado na semana passada.

Cerquilho: calendário do leilão

Carros conservados e destinados à circulação (66 unidades)

Podem participar: pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil

31/7, 10h

Abertura para pré-lances

20/08, 10h às 14h

Sessão pública de leilão

Sucata aproveitável (98 unidades) e sucata aproveitável com motor inservivel (27)

Podem participar: pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com registro ativo no órgão ou entidade executiva de trânsito para atuação no comércio de peças usadas

31/7, 10h

Abertura para pré-lances

21/8, 10h às 14h

Sessão pública de leilão

Sucata inservível (9 unidades)

Podem participar: pessoas jurídicas do ramo de siderurgia ou fundição

31/7, 10h

Abertura para pré-lances

22/8, 10h às 12h

Sessão pública de leilão