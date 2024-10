2W Motors inaugura a maior concessionária da Royal Enfield do Brasil

Com 890 m², a mais nova concessionária da Royal Enfield da 2W Motors chega ao Auto Shopping Aricanduva, localizada no complexo do Shopping Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo. Trata-se da maior concessionária do Brasil, da centenária marca britânica de motocicletas e a terceira do grupo na capital.

Conhecida pela pegada clássica e cheia de estilo, a Royal Enfield desembarcou no Brasil em 2017, quando os empresários Raul e Maurício Fernandes abriram a primeira concessionária no país na avenida República do Líbano, nas proximidades do Parque do Ibirapuera. Visionários, os irmãos especializados no segmento de duas rodas, apostaram na marca quando para muitos estava ainda no anonimato no mercado nacional. Das cinco concessionárias na capital paulista, três são comandadas pelo grupo, sendo duas na Zona Leste, além de uma oficina de mais de mil metros quadrados, no bairro de Moema, que atende somente clientes Royal Enfield.

“Quando iniciamos há sete anos, vendíamos 30 motos/mês e, com a abertura no Aricanduva pretendemos comercializar aproximadamente 300 unidades/mês, paralelamente ao lançamento de novos produtos. Cada vez mais estamos crescendo e evoluindo e seguimos caminhando, lado a lado, com a Royal Enfield do Brasil que nos oferece todo o suporte. Os concessionários estão muito motivados e acreditando no futuro do marca”, afirma Raul Fernandes Jr que além de sócio-diretor da 2W Motors, preside desde 2019 a AssoRoyal (Associação dos Revendedores Royal Enfield do Brasil, filiada à Fenabrave).

Para Maurício Fernandes foi primordial o conhecimento do grupo em relação às marcas internacionais. “Apostamos na Royal Enfield, desde o início, por todo o legado da marca e, sobretudo, devido ao nosso histórico na cultura no motociclismo mundial. Começamos meio na contramão quando, mesmo sem conhecer, as pessoas não acreditavam no desempenho dessas motos. Em 2017 levávamos semanalmente as motos para eventos do setor para que o público pudesse conhecer de perto e foi uma fase de muitos desafios e hoje, vejam onde a Royal Enfield chegou, líder do segmento Custom”, conta o empresário e piloto, que tem uma longa trajetória motociclismo off-road com passagens nas principais competições como Rally Dakar, Sertões, Six Days e RedBull Romaniacs.

Mesmo durante a pandemia, o grupo não recuou e seguiu investindo nos planos de expansão. Inaugurou em 2020 a segunda concessionária no Jardim Anália Franco e também uma oficina na Zona Sul da capital, por acreditar que não adiantaria expandir sem oferecer um serviço com o mesmo padrão de qualidade.

Além de um espaçoso showroom com boutique, a nova concessionária tem uma oficina com quatro elevadores, mas futuramente terá oito para atender o maior número possível de motocicletas simultaneamente. Aos sábados serão realizados os test-rides em uma pista interna do shopping, para isso, os interessados em conhecer os modelos deverão fazer um agendamento durante a semana.

Entre as novidades, Maurício anuncia o novo projeto do grupo: “O “Royal Enfield Service” é um serviço de oficina móvel que irá onde o cliente estiver em um raio de 5 km da concessionária”. A mini-oficina foi adaptada em um Ape Cargo da Piaggio, triciclo da marca italiana que também é representada no país pelo grupo.

Sobre a 29ª concessionária do país, o diretor executivo Latam da Royal Enfield, Gabriel Patini, ressalta: “A Royal Enfield está vivendo uma nova fase no Brasil, estamos comprometidos em aumentar nossa presença no território brasileiro e abranger nossa comunidade em todas as regiões. Por meio do Plano REBRA 2030 planejamos fortalecer todas as frentes da marca no país, a expansão da rede de concessionárias irá possibilitar um melhor atendimento no pós-venda e suporte mecânico.”

A chegada da concessionária ao Auto Shopping Aricanduva só reforça a importância para o setor, em um complexo que recebe 4 milhões de pessoas/mês. “Estamos muito animados com a chegada da Royal Enfield. Este é um movimento importante de mercado não apenas para nós, mas também para os apaixonados por motocicletas que buscam qualidade, estilo e tradição. A Royal Enfield traz consigo um legado de excelência e inovação que vai ao encontro com os valores que promovemos. A chegada da concessionária só reforça a importância do primeiro e único Auto Shopping de concessionárias do Brasil para o mercado automotivo”, celebra Marcos Sérgio de Oliveira Novaes, diretor superintendente do Centro Comercial Aricanduva.

Crescimento do mercado – A gama de modelos de motocicletas retrô com concepção moderna e da mais alta confiabilidade tem atraído cada vez mais o mercado nacional, também pelo custo-benefício. Em 2023, as duas concessionárias do grupo atingiram um dos melhores índices de vendas de todos os tempos e o que os motivou ainda mais a expandir. “Após mais de sete anos, temos a certeza que nossa aposta foi certeira e vamos continuar investindo estrategicamente para o crescimento da Royal Enfield no país”, destaca Raul Fernandes Jr.

O mais recente lançamento é a custom Super Meteor 650, o terceiro modelo de maior cilindrada da fabricante. Tem motor bicilíndrico em linha refrigerado a ar e óleo de 648cc, duplo amortecedor na suspensão traseira, tanque de combustível em forma de gota, entre outros. Serão três versões que poderão ser personalizadas com os acessórios da marca: Astral, Interstellar e Celestial. Os valores variam de R$33.990,00 a R$34.900,00. Com o sucesso de vendas e devido a alta demanda, é necessário fazer a reserva em uma das três concessionárias do grupo.

Atualmente a marca está presente em 16 estados mais o Distrito Federal, com 29 lojas. Os modelos comercializados são: Hunter 350, Scram 411, Classic 350, Meteor 350, Interceptor, Continental GT e Himallayan.

Mais informações no site da Royal Enfield SP, Instagram @royalenfieldsp_2w e Facebook @royalenfieldsp.com.br.