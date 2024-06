2W Motors faz balanço positivo de mais uma participação no Festival Interlagos

Pelo terceiro ano consecutivo, a 2W Motors participou com êxito do Festival Interlagos, o maior evento de duas rodas do território nacional, que reuniu mais de 200 fabricantes que envolvem o setor, das principais fabricantes de motocicletas do mundo a acessórios em geral. Nesta sexta edição, o grupo levou cinco das sete marcas europeias que representa no Brasil ao Autódromo de Interlagos: Husqvarna, Fantic, Piaggio, Goldentyre e CEAT.

No box/estande 00 da 2W Motors foram apresentados alguns produtos de seu portfólio: as motocicletas on e off-road da Husqvarna; as motocicletas da linha Caballero da Fantic, marca que estreou no festival; os Ape da Piaggio com seus modelos cargo e para passageiro e os pneus da Goldentyre e CEAT. Na parte de mobilidade elétrica estavam em exposição a Issimo City Scooter e as e-bikes da Fantic e a Husqvarna levou uma minimoto elétrica que fez a alegria da criançada até cinco anos.

De acordo com os organizadores, durante os cinco dias (5 a 9/6) o festival recebeu 135 mil pessoas e movimentou financeiramente 450 milhões de reais em negócios diretos ou indiretos. No caso da 2W Motors os diretores enfatizaram que um dos pontos altos foi ampliar o relacionamento com os fãs das cinco marcas que levaram ao evento, além de colocar o público em contato com os Ape da Piaggio, conhecidos pelo estilo vintage e que fazem parte da cultura italiana há 76 anos e ganharam expressividade durante o evento.

“Tivemos um retorno muito positivo seja pelas marcas as quais representamos há mais tempo no caso da Husqvarna, pela excelência de suas motos, como da Fantic que participou pela primeira vez do evento com a linha Caballero”, afirma Raul Fernandes Jr, sócio-diretor da 2W Motors. “Um retorno interessante do público também foi em relação aos triciclos da Piaggio, pois disponibilizamos alguns modelos para transportarem o público do estacionamento até a entrada e foi um sucesso, porque muitos vieram nos procurar no estande após andarem nos Ape por acharem estilosos e versáteis”, completa.

Das motocicletas de competição estavam a Husqvarna TE300 de Rigor Rigo, Heptacampeão Brasileiro de Hard Enduro e atual Campeão Latino-Americano da modalidade com o título conquistado em março, na Costa Rica. O piloto da Husqvarna PowerHusky/Itaminas participou de uma sessão de autógrafos no fim de semana. Da Fantic, o público conheceu de perto a XEF 250 Trail, com a qual Flávio Volpi compete o Campeonato Brasileiro de Enduro. Volpi é o primeiro piloto do país a competir com a marca e defende a equipe Fantic Racing Brasil.

Ride da Royal Enfield – Além das marcas das quais possui operação no Brasil, a 2W Motors foi a primeira a abrir uma concessionária da Royal Enfield no país, em 2017, quando muitos ainda não apostavam na fabricante. E a 6ª edição do Festival Interlagos foi um marco para o grupo, atualmente com duas concessionárias da marca na capital paulista. Em 2019, a centenária fabricante britânica mais antiga (123 anos) de motocicletas do mundo em atividade atingiu a liderança de vendas nas categorias Custom e Clássica (Ranking da Revista Motociclismo), graças ao trabalho dos irmãos Raul Fernandes Jr e Maurício Fernandes que ajudaram a consolidar a marca no país. Há sete anos realizaram o primeiro One Ride da Royal Enfield e não chegaram a 20 motos e, no último fim de semana, reuniram mais de 1000 motocicletas em parceria com a Royal Enfield Brasil, no Autódromo de Interlagos. Confira o vídeo (crédito Vip-Z Produções): Clique Aqui

“Foi um acontecimento muito importante para nós que iniciamos com a marca no país em 2017. Na época fizemos o primeiro One Ride com menos de 20 motocicletas e, no último sábado, ter liderado o Ride com mais de 1000 motos foi um motivo de grande emoção ver aquele comboio gigantesco nos acompanhando na pista. Agradecemos a todos os clientes que acreditaram na marca e em nosso trabalho e esse Ride reflete o sucesso da Royal Enfield sete anos depois”, ressalta Raul Fernandes Jr que também preside a AssoRoyal (Associação dos Revendedores Royal Enfield do Brasil).

Sobre a 2W Motors – O grupo é comandado pelos irmãos Raul e Maurício Fernandes, empresários com longa trajetória no segmento de duas rodas e representa atualmente no país sete marcas com tradição europeia no segmento de motocicletas, triciclos, bicicletas e pneus. Em 2015 trouxeram a Husqvarna Motorcycles e, desde então, estão com duas Concept Stores, uma na capital paulista e outra, recém-inaugurada em Belo Horizonte (MG). Foram pioneiros ao abrir a primeira concessionária da marca britânica Royal Enfield, em 2017, no Brasil e, até o primeiro semestre de 2023, as duas únicas concessionárias na capital paulista eram do grupo. Ingressaram no mercado de bicicletas elétricas com a marca premium italiana Fantic, em 2020. Um ano depois foi a vez da KTM Bikes aterrissar por aqui, a marca austríaca com 58 anos de tradição. A Piaggio chegou no início de 2022 com os Apes (triciclos) que fazem parte da cultura italiana desde 1948. O grupo também atua no segmento de pneus e representa as também italianas Goldentyre e CEAT. Em 2023, passaram a comercializar no país também as motos Fantic e, neste ano, os produtos da espanhola S3 Parts. O Centro de Distribuição e Montagem da 2W Motors está localizado em Araquari (SC). Informações e sites de todas as marcas Clique Aqui

Husqvarna – A marca de origem sueca, a Husqvarna Motorcycles, é pioneira no desenvolvimento de motocicletas desde 1903 e tornou-se uma das mais reverenciadas do segmento na Europa. No Brasil é representada, desde 2015, pelos irmãos Raul e Maurício Fernandes, conhecidos pela vasta experiência e paixão pelo mundo das duas rodas. Em 2018, a 2W Motors inaugurou a Power Husky, no bairro de Moema (SP), a primeira Concept Store da marca da América do Sul. Em 2023, o grupo abriu a segunda concessionária, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Ambas trabalham com todos os modelos disponíveis no mercado internacional, sendo os mais requisitados disponíveis para pronta entrega, já os mais específicos somente por encomenda. No mercado nacional o carro-chefe de vendas é a TE, onde a TE300i domina, por ser considerada uma das melhores motocicletas de enduro do mundo. Seja com os modelos off-road ou on-road , os amantes da fabricante apreciam motocicletas com performance e grande diferencial de qualidade. Instagram: @powerhuskymotorcycles

Fantic – Em 1968 teve início a produção das primeiras minibikes, motos de enduro e kart em Bargazo, na região da Lombardia (Itália), por Mario Agrati e Henry Keppel Hesselink. Modelos como a Caballero e Chopper viraram ícones do motociclismo. Na década de 70 a marca se especializou em modelos off-road e, a partir daí, conquistou vários títulos mundiais no enduro. Os modelos de trial surgiram em 1978 e, não foi diferente, se tornaram referência nas competições, sobretudo ao garantir três títulos mundiais. A trajetória de títulos mundiais consolidou a história da marca e toda a experiência adquirida foi aplicada ao conceito para evolução das bikes elétricas. Além da alta qualidade ganharam design e tecnologia arrojados que resultaram em modelos dinâmicos, versáteis, com peso reduzido, seja para uso urbano ou no fora de estrada. A marca italiana passou a ser representada no Brasil pelo grupo 2W Motors em 2021. Primeiro chegaram as bicicletas elétricas, já as primeiras motos aterrissaram no país no final de 2023. Instagram: @fanticmotorsbrasil

Piaggio – A italiana Piaggio tem 75 anos de tradição e é a pioneira na fabricação de triciclos no mundo, conhecidos popularmente como “tuk tuk”. Os clássicos triciclos surgidos no pós-guerra, nasceram a partir da adaptação da Vespa em 1948, sobretudo no lifestyle da cultura europeia. Versáteis, econômicos e leves, desembarcaram no Brasil em 2022 e estão conquistando tanto o mercado B2B (Business to Business) como o B2C (Business to Customer) oferecendo fácil mobilidade e praticidade. De fácil dirigibilidade, ao invés de volante guidão e por esse motivo exigem CNH categoria A para moto e estão fora do rodízio municipal da capital paulista. Atualmente são comercializados pela 2W Motors os modelos para carga e passageiro: Piaggio Ape City Passenger para até quatro pessoas e o Piaggio Ape Cargo com capacidade até 500 kg e com lugar para o motorista. Instagram: @piaggiocommercialvehiclesbr

Goldentyre – Empresa de origem italiana que produz pneus para motocicletas e oferece uma gama completa de produtos projetados especificamente para atender pilotos profissionais e entusiastas. A Goldentyre passou a se projetar no mundo off-road a partir da aposta na inovação, assim como na qualidade dos seus produtos é conhecida pela alta performance no hard enduro e desenvolvida por multicampeões como Graham Jarvis, Jonny Walker, Clement Desalle e Carlos Campano. A partir de 2015 Marco Carribotti se tornou o novo proprietário e introduziu um novo modelo de negócios por meio de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Carribotti é um piloto profissional e desenvolveu todos os Goldentyre e a linha X-Products que revolucionaram o conceito de pneus off-road e mousses. Está presente em mais de 40 países, sobretudo na Europa, América do Norte, América do Sul, Austrália, África do Sul e Ásia. Em 2017 a sede foi transferida para o Reino Unido. Instagram: @goldentyre_brasil

CEAT – Os pneus da CEAT, fundada em Turim (Itália), passaram a atender no Brasil os amantes de motocicletas e de triciclos. Os veículos da Piaggio e da Royal Enfield saem de fábrica com pneus da marca. Conhecida por desenvolver produtos com tecnologia pioneira e oferecer soluções seguras, eficientes e de boa performance, a CEAT tem como característica uma borracha mais dura que traz mais durabilidade, menor ruído e maior resistência à perfuração. Marca de renome mundial, com bom grip e um ótimo custo-benefício oferece uma ampla gama de opções também para outras marcas de motocicletas de baixa cilindrada (125cc e 150cc). Instagram: @ceat_pneus_2w