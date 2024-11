2º Festival do Kimchi traz o melhor da cultura sul-coreana

Dia 23 de novembro vai acontecer o 2º Festival do Kimchi e a Comemoração do Dia Internacional do K-Drama em um evento que irá movimentar o bairro do Bom Retiro promovendo um mergulho na gastronomia e cultura sul-coreana. A festa, que vai das 10h às 18h, acontecerá na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro de São Paulo.

Instituído pelo Projeto de Lei n 443/22 de autoria do vereador Aurélio Nomura, o Dia do Kimchi é comemorado no dia 22 de novembro e está inserido no calendário oficial da cidade de São Paulo.

Servido como entrada, aperitivo ou acompanhamento, o Kimchi é um prato milenar da Coreia que nasceu no século XII como uma forma de preservar os vegetais durante os invernos rigorosos, em uma época em que a escassez de alimentos ameaçava comunidades inteiras daquele país.

Feito com acelga apimentada, o Kimchi se transformou em um símbolo da história e cultura da Coréia do Sul e se destaca por sua versatilidade, com inúmeras formas de servir e temperar, e por estar presente em todas as refeições coreanas.

Além saborear e ver uma exposição sobre o Kimchi, o público poderá conferir muito conteúdo sobre K-Drama, assistir apresentações de Grupos Musicais, de Dança Tradicional Coreana e shows com Grupos de K-Pop Cover e participar de várias atividades que promoverão uma gostosa imersão na cultura sul-coreana.

2º Festival Do Kimchi e Dia Internacional Do K-Drama

Data: 23 de novembro

Horário: das 10h às 18h

Local: Praça Coronel Fernando Prestes s/n – Praça Tiradentes – Bom Retiro – Centro – SP

Evento Gratuito