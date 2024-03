2º edição do Elas Experience promove diversão e networking feminino em Santos

Após o sucesso da primeira edição, uma das maiores festas do empreendedorismo feminino da Baixada Santista está de volta. Com uma programação diversificada e muita diversão, o 2º Elas Experience acontece no próximo dia 3, a partir das 19 horas, no Docks Eventos. A festa contará com apresentações musicais de artistas da região, entre as renomadas vozes de Carlos Bronson, Rafa Laranja e Gabriela Eli.

Além dos shows, o ponto alto da festa são as experiências. Com atividades interativas, as mulheres poderão aproveitar o open bar e open food, momentos SPA de autocuidado feminino, diversos sorteios, experiências tecnológicas, desfiles de moda e outras opções inspiradoras.

Repleta de experiências únicas, o 2º Elas Experience promove a oportunidade de estreitar laços e potencializar o networking em vários setores. A expectativa do evento é reunir aproximadamente 300 mulheres, consolidando-se como um dos encontros mais aguardados na região.

A festa terá muita música e entretenimento. No repertório, sertanejo, pop, pop rock, música regional e MPB, sobem ao palco Gabriela Eli, a banda Carlos Bronson e também Rafa Laranja, famosos no circuito santista da música.

Para Veridiana Bitencourt, sócia da VMB Eventos e uma das organizadoras, o encontro desempenha um papel fundamental ao estimular as conversas presenciais e incentivar uma escuta ativa, celebrando o poder do universo feminino. “É um desafio reunir tantas mulheres em um evento em uma noite de diversão e networking. É dar espaço para a mulher expor a sua marca e o seu trabalho. É um momento de sair da rotina e se divertir e fazer novas conexões femininas”, afirma.

Os ingressos estão à venda e são limitados. Eles podem ser adquiridos por meio do site Guichê Web, a partir de R$280 + taxa de serviço. Mais informações no perfil do Instagram do evento, @elas.experience.

A Docks Eventos está localizada em Santos, na Rua José Ricardo, 27 – Centro, Santos.

Serviço

2ª edição – Elas Experience

Data: 03/04 – Quarta-feira

Horário: 19 às 00 horas

Local: Docks Eventos – Rua José Ricardo, 27 – Centro, Santos.

Ingressos:https://www.guicheweb.com.br/elas-experience-evento-para-mulheres_29883

Sobre o Elas Experience:

Em sua segunda edição, o Elas Experience é um evento inovador que promove o desenvolvimento pessoal e a transformação das mulheres por meio de imersões em experiências inspiradoras. Com uma proposta única, o evento reúne uma série de atividades interativas, proporcionando um ambiente propício para que as participantes descubram sua essência e revelem o seu melhor.