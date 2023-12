2º Divas Day reunirá mais de 40 empreendedoras de Ribeirão Pires neste domingo (17) 

Neste domingo (17), das 11h às 18h, no Complexo Ayrton Senna, acontece a segunda edição do Divas Day, evento organizado pelas “Amigas de Ribeirão Pires”, que reúne mulheres da Estância em feira de empreendedorismo feminino.

A organização procura dar assistência e acompanhar mulheres em situação de vulnerabilidade social, introduzindo-as no mercado da economia criativa e desenvolvendo a educação, autoestima e formação profissional.

O foco da feira é a venda de mercadorias produzidas e comercializadas pelas 40 expositoras selecionadas, com estandes montados de forma criativa e sustentável.

“Já somos 800 mulheres agrupadas neste projeto. A Feira, com layout sustentável e artesanal, traz o tema Natal Tropical. Teremos atrações especiais, como os Violeiros do CRI e infláveis gratuitos para as crianças, e a troca de calças jeans, como já aconteceu na edição passada”, comentou a arquiteta urbanista Zuleika Lima, idealizadora da ação.

Solidariedade – A organização do evento promoverá, durante o 2° Divas Day, a arrecadação de alimentos a serem destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires. Troca de Jeans – Assim como na edição anterior, o Divas Day promoverá a ação Troca de Jeans, na qual as visitantes poderão levar calças jeans usadas e que estejam em boas condições para trocar por outras calças. Cada pessoa poderá pegar a quantidade de peças equivalente ao número de calças deixadas.

A ação conta com apoio da Prefeitura.