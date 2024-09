2º Conexão Emprego de São Caetano reúne mais de 250 pessoas em busca de emprego

A segunda edição do Conexão Emprego, promovido pela Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação), da Prefeitura de São Caetano do Sul, reuniu candidatos e analistas de RH da área da Saúde e PCD, nesta segunda-feira (16/9), no Coworking Municipal de São Caetano. Mais de 250 pessoas participaram do processo seletivo no Coworking Municipal.

Elaine Maria da Silva (44 anos) busca recolocação profissional e foi logo cedo até o coworking, com os documentos pessoais e o currículo. “Estou há 5 meses procurando emprego. Tenho dois filhos e sou mãe e pai deles. Vim com a esperança de encontrar algo para mim porque estamos precisando muito. Meu filho mais velho entrou em Enfermagem na USCS e não pôde continuar”, disse Elaine, que está otimista em conquistar uma vaga.

A analista de RH da Rede D’or São Luiz, Andressa Serapião, faz parte da equipe que realizou a seleção de candidatos no auditório do Coworking Municipal. “Estamos em busca de profissionais com mão de obra qualificada, tanto na área assistencial, quanto na área operacional. Essa parceria com a Prefeitura de São Caetano é muito importante porque recebemos os candidatos, direcionamos para a vaga que se encaixa melhor com ele e realizamos a primeira entrevista aqui mesmo no auditório do coworking. O profissional sai daqui com a entrevista presencial no hospital agendada, ou seja, sai praticamente empregado”, pontuou Andressa.

MAIS DE 100 VAGAS

O segundo Conexão Emprego ofereceu mais de 100 vagas, com cargos para auxiliar de enfermagem de UTI, técnico de enfermagem de UTI Neonatal, técnico de enfermagem pediátrico, técnico de enfermagem em UTI emergência, biomédico, psicólogo e fonoaudiólogo. As vagas PCD disponíveis foram para técnico de enfermagem em UTI, selecionador de material reciclável, controlador de acesso, porteiro, operador de loja e caixa e auxiliar de produção.

As vagas que não foram preenchidas continuam disponíveis no site do Portal do Emprego (http://portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).