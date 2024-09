2º Concurso Criar & Realizar da Fundação CASA e da Fundação FAT encerra sua primeira etapa 

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) e a Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) começam nesta terça-feira (17/09) a avaliar e selecionar os seis projetos de empreendedorismo que irão para a final da segunda edição do Concurso Criar & Realizar, realizado em conjunto pelas instituições.

No total, foram encaminhadas 26 propostas desenvolvidas durante as aulas do curso “Empreendendo um Pequeno Negócio”, ministradas pela FAT para jovens que cumprem medidas socioeducativas em 26 centros socioeducativos masculinos e femininos da Fundação CASA localizados na capital, Baixada Santista e nas cidades de Franco da Rocha, Guarulhos e Santo André.

A revelação dos seis projetos finalistas ocorrerá no dia 25 de setembro, por meio de uma reunião virtual, promovida pela Gerência de Educação Profissional (GEP) da Fundação CASA com todos os 26 centros de atendimento que enviaram suas propostas.

Nesta primeira etapa, os projetos serão avaliados de acordo com sua adequação aos critérios do concurso, como o desenvolvimento de um plano de negócios, a viabilidade do projeto, a inovação e criatividade, a comunicação e identidade visual, oralidade e defesa do projeto, trabalho em equipe e participação nas aulas do curso “Empreendendo um Pequeno Negócio”.

A etapa final do concurso, com a escolha dos três melhores projetos, ocorrerá no dia 14 de outubro no espaço do Museu do Futebol, localizado na capital paulista.

Os adolescentes vencedores receberão certificados da premiação e medalhas segundo sua classificação. Já para o centro de atendimento da equipe ganhadora será concedido um troféu.

De acordo com a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, incentivar o empreendedorismo é uma forma de promover a inclusão desses jovens. “Nosso foco é incentivar os adolescentes a desenvolverem a iniciativa e o pensamento crítico para empreenderem e encontrarem oportunidades no mercado de trabalho. Nossa expectativa é que, com isso, tenham a geração da renda e possam buscar caminhos diferentes daqueles que os trouxeram à Fundação CASA”, destaca.