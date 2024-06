2ª Toth Run acontece neste domingo, 9 de junho

Acontece neste domingo, 9 de junho, às 7h30, a 2ª Toth Run. Com inscrições somente até esta terça, 4, a prova em Ribeirão Pires terá caminhada e corrida para adultos e crianças, com largada e chegada na arena do Complexo Ayrton Senna, e contará com distâncias de 5K e 10K.

Além das premiações do 1º ao 5º colocados de ambas as distâncias em corridas, a Toth Tun terá também classificação por faixa etária de 5 em 5 anos aos que participarem da corrida de 10K, sendo a última faixa etária acima de 70 anos para mulheres e maiores de 75 anos para os homens e premiações em troféus às três maiores equipes e/ou assessorias esportivas.

Na Corrida Kids serão cinco baterias de largadas, a partir das 9h30, conforme a seguir: Bateria 1: 5 e 6 anos (50m), Bateria 2: 7 e 8 anos (100m), Bateria 3: 9 e 10 anos (200m), Bateria 4: 11 e 12 anos (400m) e Bateria 5: 13, 14 e 15 anos (1km).

A Toth Run ainda terá arrecadação de alimentos, cujas entregas não-obrigatórias serão realizadas no momento da retirada do kit, que será na véspera da prova (sábado, 8 de junho), das 10h às 18h, na sede do Colégio Toth, que fica localizado na Rua Osvaldo Cruz, n° 02 – Vila Tavolaro – Ribeirão Pires (SP).

Conforme explica Gui Guarinon, responsável pela Toth Run, a corrida de rua se tornou uma atividade capaz de unir as pessoas, um esporte individual, mas que também é coletivo. Além disso, ela pode ser feita por todos e é por isso que desde há primeira edição há a corrida kids, também.

A Toth Run é idealizada e realizada pelo Colégio Toth e as inscrições são feitas exclusivamente no site Inscreva Fácil, pelo link: https://inscrevafacil.com/#/evento/tothrun2024

Serviço 2ª Toth Run

Data: 09 de junho de 2024

Distâncias:

Corrida: 5km e 10km

Caminhada: 5km

Kids: 50m, 100m, 200m, 400m e 1km

Local de largada: Complexo Ayrton Senna, Avenida Prefeito Valdirio Prisco n°197; Centro, Ribeirão Pires – SP.

Horário da largada: 7h30 (10 km e 5km)

A duração da prova será de 1h 50 minutos, sendo o tempo máximo para o participante completar o percurso.

Largada Kids: Horário estimado

9h30 Bateria 1: 5 e 6 anos (50m)

9h40 Bateria 2: 7 e 8 anos (100m)

9h50 Bateria 3: 9 e 10 anos (200m)

10h10 Bateria 4: 11 e 12 anos (400m)

10h30 Bateria 5: 13, 14 e 15 anos (1km)

Retirada dos Kits

Data: 8 de junho (sábado)

Horário: 10h às 18h

Local: Colégio Toth Run

Endereço: R. Osvaldo Cruz, 02 – Centro, Ribeirão Pires – SP, 09420-310

Doação não-obrigatória de 1kg de alimento não-perecível