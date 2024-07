2ª Festa Julina e 1º Flaskback Beneficente são atrações do CEU de Ribeirão Pires

Neste final de semana, os moradores de Ribeirão Pires e região terão atrações culturais e de lazer para todos os gostos e idades. Neste sábado (6), a partir das 15h, acontecerá a 2ª Festa Julina dos alunos da SEJEL e das escolas da Quarta Divisão. O público poderá saborear comidas típicas nas barracas e haverá apresentações artísticas, músicas, além de muitas brincadeiras.

A ação é organizada pela Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), em conjunto com as unidades escolares da Quarta Divisão.

Já no domingo (7), das 14h às 22h, para o público que gosta de curtir e danças e música dos anos 80 e 90, haverá o 1º Flashback Solidário, também no CEU da Quarta Divisão. O evento contará com participação e animação dos Djs: André Luís, Jeff Borges, Giba Santos, Ralbert Soria e Guga Mix. Além de muita música, haverá opções gastronômicas com food trucks e brinquedos infláveis gratuitos para a criançada.

A entrada é solidária com doação de 1kg de alimento não perecível ou ração para pet. A entrada de bebidas alcoólicas está proibida.

O CEU da Quarta Divisão que está localizado na Estrada de Sapopemba, 5.055, em Ribeirão Pires.