2ª Festa Italiana Solidária de Ribeirão Pires reuniu cultura, tradições e gastronomia

Familias de Ribeirão Pires e da região mataram a saudade da Festa Italiana neste fim de semana. Cerca de 12 mil pessoas compareceram à Tenda Multicultural, localizada no Complexo Ayrton Senna, nos dois primeiros dias do evento, este sábado e domingo, para curtir o música boa, atrações culturais e da gastronomia do país da tantaratella.

Com sua capacidade de atrair visitantes de diversas regiões, a celebração fortalece laços entre as comunidades locais e promove a diversidade cultural que enriquece o Estado de São Paulo. A Festa Italiana integra o calendário oficial de eventos de Ribeirão Pires e ainda desperta a solidariedade, já que toda a verba arrecadada com a comercialização de comidas e bebidas fica entre as 17 entidades assistenciais do município responsáveis pelos cháles.

Crianças, adolescentes, adultos e idosos curtiram a Festa Italiana no primeiro fim de semana. “Está cada vez melhor, organizada, segura, divertida e com excelentes opções e deliciosaos pratos italianos”, contou Fátima Moreira, moradora da Vila Sueli, que prestigiou pelo segundo ano o evento solidário juntamente com toda a família.

Além de pratos icônicos como pizza, polpetone com penne, polenta com frango frito, fogaça e risoto, o evento oferece ao público a chance de experimentar o verdadeiro sabor das tradições italianas. Bebidas típicas, como a soda italiana, e sobremesas caseiras também fazem parte do cardápio.

“Neste sábado, vendemos todas nossas lasanhas e ainda todo o domingo fabricamos mais para atender o público durante a festa”, contou Ana Bela Schawartz, presidente do Centro de Referencia ao Idoso (CRI) da cidade.

A Festa Italiana também proporcionou uma série de apresentações que buscam enaltecer as tradições artísticas da colônia italiana e valorizar os talentos locais. Fred Rovella, carinhosamente conhecido como “o Rei das Festas Italianas”, retornou para Ribeirão Pires. Além de Rovella, artistas locais, como o temático “Carnaval em Veneza”, participaram do evento, com a iniciativa voluntária da empresa de Ribeirão Pires MRT Topura – Fastener. A ação que fez parte da programação, reforça o papel de Ribeirão Pires como um polo cultural. Neste ano, ainda teve a Feira de Artesanato, exposição do Coletivo de Artistas de Ribeirão Pires (CARP) e Espaço ODSs, que fazem parte do projeto de sustentabilidade.

Quem não pôde comparecer no primeiro fim de semana não precisa se preocupar. A Festa Italiana seguirá no próximo sábado (28), das 18h às 22h, e domingo (29), das 12h às 21h. A Tenda Multicultural de Ribeirão Pires está localizada no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro). A festividade tem entrada solidária de 1kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração pet.