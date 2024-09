2ª Festa Italiana Solidária de Ribeirão Pires começa neste fim de semana

Neste fim de semana, Ribeirão Pires dá início à 2ª Festa Italiana Solidária, um evento que combina a riqueza da culinária italiana com a solidariedade em prol de projetos sociais. Realizada nos dias 21, 22, 28 e 29 de setembro, na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro), a festa promete atrair moradores e visitantes com um cardápio repleto de pratos típicos da Itália, além de apresentações culturais.

A entrada é solidária, sendo solicitado 1kg de alimento não perecível ou ração para pets como forma de contribuição. Essa doação será revertida para fortalecer ações de apoio a 17 instituições locais, que, além de participar do evento, terão a oportunidade de arrecadar recursos vendendo produtos gastronômicos nos chalés montados para a ocasião, já a ração será revertida para entidades e protetores locais já inscritas por meio da equipe ambiental da Estância.

Com uma proposta que alia sabores e causas sociais, a 2ª Festa Italiana Solidária trará pratos que são símbolos da culinária italiana. Entre as opções, o público poderá saborear pizza, panqueca, risoto, polpetone com penne, polenta com frango frito, e a tradicional fogazza, além de bebidas como a soda italiana e diversas sobremesas típicas.

O diferencial do evento é o envolvimento direto das instituições sociais de Ribeirão Pires, que terão seus próprios chalés para a venda dos alimentos. Todo o valor arrecadado será revertido para o fortalecimento dos projetos desenvolvidos por essas entidades, o que torna a festa não só um espaço de convivência e lazer, mas também uma importante fonte de recursos para iniciativas que beneficiam a população.

Além da gastronomia, a Festa Italiana contará com apresentações de artistas locais, promovendo a cultura de Ribeirão Pires. Músicos e grupos da cidade irão se revezar no palco, trazendo um clima festivo e animado para os visitantes, com destaque para o cantor Fred Rovella, “o Rei das Festas Italianas” que volta para a cidade após o sucesso na primeira edição em 2023.

O evento também conta com o apoio do Fundo Social de Ribeirão Pires, que desempenha um papel fundamental na organização e na garantia de que os recursos arrecadados cheguem de forma direta e eficiente às instituições beneficiadas. Para a presidente do Fundo Social, eventos como a Festa Italiana são fundamentais para a manutenção dos projetos sociais que atendem a diversas demandas da cidade.

Histórico – A 1ª edição da Festa Italiana, realizada em 2023, já havia mostrado o potencial desse tipo de evento solidário, ao conseguir envolver a comunidade em torno de uma causa nobre e garantir apoio financeiro para diversas instituições com mais de 20 mil participantes. Agora, em sua segunda edição, a expectativa é de que o evento supere os resultados do ano anterior, consolidando-se como uma tradição no calendário da cidade.