2ª Festa Italiana de Ribeirão Pires esquenta sábado frio em Ribeirão Pires

Neste sábado (28), Ribeirão Pires viveu mais um dia de grande movimentação na 2ª Festa Italiana Solidária, realizada na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna. O evento, que já se tornou tradicional na cidade, reuniu 4,8 mil pessoas para um dia repleto de música, cultura e, principalmente, solidariedade. A festa, que começou no dia 21 de setembro, tem o objetivo de arrecadar recursos e alimentos para 17 instituições sociais locais, que participam ativamente da organização e contam com chalés onde vendem pratos típicos da culinária italiana.

O penúltimo dia da festa foi marcado pelo retorno do cantor Fred Rovella, que mais uma vez encantou o público com sua performance cheia de carisma, trazendo clássicos da música italiana e momentos interativos que colocaram o público para cantar e dançar. Rovella, que já é uma presença constante nos eventos italianos por todo o país, destacou a importância de unir cultura e solidariedade em iniciativas como essa. “É muito bom participar de um evento tão bonito e, ao mesmo tempo, saber que estamos ajudando quem precisa. A música tem esse poder de unir as pessoas e tornar tudo mais especial”, comentou o cantor.

Outro destaque foi a apresentação da empresa MTR Topura, que trouxe para o palco um pedacinho da cultura italiana com o Carnevale di Venezia. Seis funcionários da empresa, vestidos com trajes tradicionais e máscaras típicas do icônico carnaval veneziano, realizaram uma performance que encantou o público. A apresentação, que foi cuidadosamente ensaiada, foi fruto de um trabalho de pesquisa sobre o Carnaval de Veneza e faz parte de uma iniciativa da MTR Topura de promover a cultura italiana e integrar seus funcionários em atividades culturais.

A combinação de gastronomia típica e atrações culturais tem sido o grande atrativo da festa, que também conta com uma vasta gama de produtos gastronômicos italianos, como massas, pizzas, doces, e vinhos, oferecidos nos chalés das instituições sociais locais. Toda a renda arrecadada será revertida para essas instituições, que desempenham um papel fundamental no suporte a diversas causas sociais em Ribeirão Pires.

O evento também proporciona momentos de confraternização entre os participantes, além de estimular o turismo local, atraindo visitantes de várias cidades da região. Ana Paula, que veio de Mauá com a família, destacou a importância de eventos como este para a região: “É muito bom ver a cidade organizando algo tão bonito. A comida está maravilhosa, as apresentações culturais estão incríveis, e o melhor de tudo é que sabemos que estamos ajudando as instituições da cidade. Com certeza voltaremos amanhã”, disse a visitante.

Para aqueles que não puderam participar no sábado, a boa notícia é que a festa continua neste domingo (29), com programação prevista das 12h até às 22h. O cantor Fred Rovella retornará ao palco, garantindo mais um show de música e interatividade. Além disso, o público será presenteado novamente com a apresentação do Carnevale di Venezia, proporcionando mais uma chance de apreciar o charme e a elegância dessa tradição italiana.

Outro destaque do dia, o ator Cleber Galo fará uma participação especial interpretando o Silvio Santos Cover, trazendo humor e descontração para o público, com as icônicas imitações do famoso apresentador de TV brasileiro. A presença de Cleber Galo promete arrancar boas risadas e oferecer um momento único de interação com o público, que poderá participar das brincadeiras e quadros inspirados no programa original de Silvio Santos.

Para quem deseja participar, a entrada é gratuita, e os visitantes são incentivados a contribuir com doações de alimentos não perecíveis e ração para pets, que serão distribuídos às instituições apoiadas pela festa.

O Complexo Ayrton Senna está localizado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro. Há estacionamento gratuito no local.