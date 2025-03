2ª exposição de carros clássicos do Lar Sírio une paixão e solidariedade

O Lar Sírio Pró-Infância, uma instituição dedicada à assistência social para crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade, tem o prazer de anunciar a 2ª Exposição de Carros Clássicos, uma celebração do antigomobilismo mundial em prol de uma causa nobre. O evento ocorrerá no dia 5 de abril de 2025, das 10h às 18h, nas instalações do Lar Sírio Pró-Infância, localizado na Rua Serra de Bragança, 1086, no bairro do Tatuapé, em São Paulo.

Exposição de clássicos e cultura automotiva

A Exposição de Carros Clássicos do Lar Sírio surgiu a partir de uma iniciativa do voluntário Luiz Antonio Buozzi, que atuou como responsável pela área de eventos da Volkswagen por mais de 40 anos. Em contato com os membros da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), surgiu a ideia de realizar uma exposição de carros clássicos como forma de promover a cultura antigomobilista e, ao mesmo tempo, chamar a atenção da comunidade para os projetos realizados pela instituição.

Com o apoio da FBVA já confirmado, a edição 2025 da exposição pretende atrair um público consideravelmente superior ao da edição inaugural. Neste ano, o evento terá como destaques carros icônicos como o Lincoln Continental 1975 e clássicos conversíveis, como o MP Lafer 1979. Além disso, o público contará com uma série de atrações para todas as idades, incluindo praça de alimentação e shows com as bandas Beatles Cover e Insano Sapiens.

Ingressos e contribuição solidária

A entrada para a 2ª Exposição de Carros Clássicos do Lar Sírio é gratuita, mas é possível realizar uma doação solidária ao adquirir os ingressos. Os organizadores incentivam os visitantes a contribuírem com 1kg de alimento não perecível como forma de apoio às famílias assistidas pela instituição. Esta é uma oportunidade única para os entusiastas de carros clássicos, famílias e empresas se unirem em prol de uma causa nobre.

Serviço