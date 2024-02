2ª Entoada Nordestina: Ribeirão Pires abre inscrições para tendas de gastronomia

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Turismo, anunciou a abertura das inscrições para profissionais interessados em explorar comercialmente tendas de gastronomia durante a 2ª Entoada Nordestina. O evento, que integra o calendário oficial do município, é uma celebração à rica cultura nordestina e suas diversas manifestações.

Durante um período de 15 dias, até 1º de março de 2024, ao meio-dia, os interessados poderão se inscrever, exclusivamente em meio eletrônico, para participar do processo de seleção dos comerciantes que participarão do festejo, que oferece aos visitantes experiência gastronômica voltada aos sabores tradicionais dos nove estados do Nordeste brasileiro.

Os participantes deverão atender a uma série de critérios relacionados à qualidade dos alimentos, equipamentos adequados, e normas de higiene, entre outros requisitos indispensáveis para garantir a excelência do serviço prestado.

É importante ressaltar que apenas pratos reconhecidamente tradicionais da culinária nordestina serão permitidos para comercialização durante o evento. Além disso, serão priorizados aqueles pratos que possuem o reconhecimento como patrimônio cultural imaterial de seus respectivos estados ou pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do e-mail: turismo@ribeiraopires.sp.gov.br. Edital completo disponível no site da prefeitura.