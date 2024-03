2ª Entoada Nordestina de Ribeirão Pires começa nesta sexta-feira (22)

O melhor da gastronomia e da cultura brasileira invadem o Complexo Ayrton Senna, região central de Ribeirão Pires, neste fim de semana, na 2ª Entoada Nordestina da cidade. A festa, que começa nesta sexta-feira (22), terá grandes nomes da música nacional, atrações locais e cardápio variado, para toda a família. A entrada para o evento é solidária – doação voluntária de 1Kg de alimento não perecível ou 1Kg de ração para pet. Nesta edição, a Entoada Nordestina presta homenagem a Ariano Suassuna.

Para abrir a agenda de shows, às 20h, Frank Aguiar sobe ao palco principal da festa nesta sexta-feira. No sábado (23), Chambinho do Acordeon sanfoneiro que interpretou o Rei do Baião no filme ‘Gonzaga de Pai para Filho’ será atração de destaque. O espetáculo Violivoz une, em apresentação única, Chico Cézar e Geraldo Azevedo no domingo (24).

Artistas locais sobem ao palco O Auto da Compadecida, com o melhor do forró, do sertanejo e da música brasileira. A Tenda Multicultural do evento – Arena Chicó e João Grillo – receberá atrações infantis, com contação de histórias. O espaço terá, ainda, brinquedos infláveis e o palco ‘Baião na Tenda’, área dedicada aos apreciadores do forró.

Gastronomia – A 2ª Entoada Nordestina terá espaço privilegiado para o melhor da gastronomia brasileira. Baião de dois, galinhada, acarajé, escondidinho, hambúrgueres artesanais, bobó de camarão, derivados do milho, lanches e doces fazem parte do cardápio. Serão 25 chalés dedicados à alimentação, com área reservada – e coberta – para acomodar o público. Artistas que integram o Circuito das Artes de Ribeirão Pires também serão expositores no evento.

A 2ª Entoada Nordestina acontece no Complexo Ayrton Senna – Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro. Sexta-feira (22), a partir das 18h; sábado (23), a partir das 14h; e domingo (24), a partir das 12h. A doação de alimentos ou ração para pet poderá ser feita na entrada do evento.

Palco 1 – Ariano Suassuna

Sexta-feira (22) – Frank Aguiar (20h)

Sábado (23) – Chambinho do Acordeon (20h)

Domingo (24) – Violivoz – Chico César e Geraldo Azevedo (20h)

Palco 2 – O Auto da Compadecida

Sexta-feira

18h30 – Forró do Vital

Sábado

14h – Lúcio Moura

15h30 – Cheiro de Maçã

18h30 – Rodrigo Régis

Domingo

13h30 – Cana Caiana

15h30 – Trio Malaquias

18h30 – Pixaim

Tenda Multicultural – Arena Chicó e João Grilo

Sexta-feira

18h30 – DJ

Sábado

14h – Contação de Histórias (Prog. Infantil)

15h – Teatro de Mamulengo (Prog. Infantil)

17h – Forró Engatilhado (BAILÃO NA TENDA)

Domingo

14h – Contação de Histórias (Prog. Infantil)

15h – Teatro de Mamulengo (Prog. Infantil)

17h – Palito do Nordeste (BAILÃO NA TENDA)