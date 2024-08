2ª Edição do Favela Cria vai promover debate sobre narrativas positivas nas periferias

O Grupo Cria Brasil realiza nos dias 15, 16 e 17 de agosto, o Favela Cria – Olhares e Vivências das Periferias – evento de comunicação que acontece no Pavilhão Social do G-10 Favelas, localizado na rua Itamotinga, 100, em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A abertura contará com as presenças de Joildo Santos, idealizador do evento, fundador e CEO do Grupo Cria Brasil, e também de Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favela.

Para cada dia haverá um mestre de cerimônia. A Influenciadora Gaby Valença é presença confirmada para a aberta, em 15/08. A comunicadora Pollyana Felix participa em 16/08. O dia do encerramento ficará por conta do comunicador Marc Tawil, considerado o número um em influência para a comunicação no LinkedIn em 2024.

As inscrições são gratuitas. Este ano, em sua segunda edição, estarão presentes especialistas em diversas áreas de comunicação e regiões do país com o objetivo de promover discussões sobre a construção de narrativas positivas nas favelas e periferias do Brasil.

Entre os temas dos painéis estão Desafios e Oportunidades no Jornalismo Local; Jornalismo Cultural para Democratizar a Cidade; A Importância das Relações Públicas na Construção de Pautas Inclusivas; Design Thinking para Inovação Social nas periferias; Arte Urbana e Empreendedorismo de Rua para o Mundo. Haverá ainda palestras com foco em Felicidade e Bem-estar – Estratégias para Promover uma Vida Saudável; Moda Sustentável e Identidade Cultural; Gastronomia Local como expressão criativa e empreendedora; Impactos da IA no mercado de trabalho e nas nossas vidas, e muito mais.

“O Favela Cria 2024 – Olhares e Vivências das Periferias busca compartilhar experiências e conhecimentos sobre como realizar uma comunicação assertiva dentro e fora das comunidades, explorando suas distinções e potencialidades. Por essa razão, vamos reunir profissionais das áreas de jornalismo, publicidade, marketing e tecnologia de todo o Brasil para debater a importância da comunicação de territórios”, conta Joildo Santos, CEO do Grupo Cria Brasil e um dos nomes confirmados da agenda deste ano.

Em seu painel, Santos vai falar sobre “Comunicação e Inovação como motores de transformação social”. Participam também nomes referência no mercado de publicidade como Hugo Rodrigues, chairman da WMcCann; Suelen Marcolino, gerente de diversidade da Kraft Heinz; Dilma Campos, CEO da Nossa Praia; Alexandre de Maio, diretor de branded content do portal Catraca Livre. Os jornalistas Guilherme Silva, Luiz Lucas e Matheus Oliveira também estarão presentes no painel “Desafios e oportunidades no jornalismo local”; a presidente da Associação de Mulheres de Paraisópolis, Flávia Rodrigues, vai falar sobre “Design thinking para inovação social nas periferias”; haverá ainda o Workshop de Escrita Criativa com a professora e pesquisadora, Mirian Meliani e muito mais.

“Assim como no ano passado, o Favela Cria 2024 busca fortalecer as narrativas midiáticas sobre as favelas, destacando seu potencial econômico, cultural e criativo, e quebrando estereótipos que prejudicam essas comunidades. É uma oportunidade para compartilhar experiências e conhecimentos, mostrando como a favela se comunica e interage com o restante da sociedade”, conclui Santos.

Serviço:

Evento: Favela Cria 2024 – Olhares e Vivências das Periferias

Data: 15, 16 e 17 de agosto de 2024

Local: Pavilhão Social do G10 Favelas | Rua Itamotinga, 100 – São Paulo/SP

Inscrições: Gratuitas, basta se cadastrar gratuitamente no site do Sympla e doar um quilo (1 kg) de alimento não perecível para a campanha de combate à fome do G10 Favelas.

https://www.sympla.com.br/evento/favela-cria-24-olhares-e-vivencias-das-periferias/2456142?referrer=www.google.com.br

Sobre o Grupo Cria Brasil

Nascido e localizado dentro de Paraisópolis, o Grupo Cria Brasil é um hub de comunicação de impacto social especializado no público e linguagem de favela. A Agência Cria Brasil é a frente de serviços de publicidade que visa conectar empreendedores da comunidade ao mercado e empresas do mercado ao público da periferia. Há também a Cria de Periferia responsável por impulsionar uma marca própria com estampas que buscam reforçar o orgulho e histórias locais. A frente de marketing de influência está sob a gerência da Cria de Favela. Já a geração de notícias da comunidade e para a comunidade é de responsabilidade do Jornal Espaço do Povo. O Marcas das Favelas é o responsável pelo registro e licenciamento de marcas e negócios inovadores. O Grupo Cria Brasil tem seu diferencial competitivo por usar linguagem inclusiva e desprovida de estereótipos, com fiel compromisso de valorização da produção local. Por essa razão, o Grupo Cria Brasil destaca-se como um ponto de referência para a transformação e avanço, influenciando positivamente as 350 comunidades onde atua. Desde sua criação em 2020, o Grupo Cria Brasil já realizou mais de 100 projetos originais e participou de mais de 150.

Origem do Grupo Cria

O Grupo Cria se originou do Jornal Espaço do Povo, fundado em 2007 por Joildo Santos. Em 2012, criou-se a agência Paraisopolis, que em 2020 passou a ser chamada de agência Cria Brasil por perceber a necessidade de levar expertise e vivência de Paraisópolis para outras favelas do Brasil. Além da produção do jornal, começou a ser oferecido serviços de assessoria de imprensa, gerenciamento de rede social, produção audiovisual e campanhas. Com o crescimento de demandas nesses diferentes segmentos, percebeu-se a necessidade de separar os negócios por áreas de atuação, levando a criação do Grupo Cria para apoiar as iniciativas de empreendedorismo da comunidade local e promover a aproximação de empresas com o potencial público consumidor de favelas que hoje soma mais de 100 mil moradores.