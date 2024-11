Com o apoio da Prefeitura, que está disponibilizando centros para treinamento e uma das sedes, além de aportar cerca de R$ 5 milhões para arcar com o suporte operacional e viabilizar a realização do campeonato, a 2ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminino começa nesta quinta-feira (28).

Nesta edição, a competição promovida pela Federação Paulista de Futebol (FPF) contará com 20 times, quatro a mais que na última edição. As equipes estão divididas em cinco grupos com quatro equipes em cada e os jogos serão disputados no Canindé, Nicolau Alayon, Rua Javari, Ibrachina Arena e no Ceret.

Os times se enfrentam dentro de cada grupo e os líderes avançam às quartas de final, além dos três melhores segundos colocados. Às quartas, semifinais e a grande final, programada para o dia 15 de dezembro, serão decididas em jogo único.

Haverá o troféu Craque do Jogo em todas as partidas e a grande decisão contará com VAR (arbitro de vídeo).

Clique aqui e veja a tabela completa.



Confira como ficaram os grupos após o sorteio:



Grupo A (Canindé)

Corinthians-SP

Centro Olímpico-SP

Cruzeiro-MG

Fortaleza-CE



Grupo B (Nicolau Alayon)

Santos-SP

Fluminense-RJ

América-MG

Sport-PE



Grupo C (Rua Javari)

Palmeiras-SP

Flamengo-RJ

Minas Brasília-DF

Botafogo-PB



Grupo D (Ibrachina Arena)

Ferroviária-SP

Botafogo-RJ

Grêmio-RS

Vitória-BA



Grupo E (CERET)

São Paulo-SP

Red Bull Bragantino-SP

Internacional-RS

Vila Nova-GO