29ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ Rio acontece em Copacabana neste domingo

Neste domingo, 24 de novembro, a Praia de Copacabana, um dos cartões-postais mais icônicos do Rio de Janeiro, será o cenário da 29ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ Rio. O evento, que é uma das maiores manifestações de celebração e luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+ no Brasil, acontecerá ao longo da Avenida Atlântica, iniciando no Posto 5 e seguindo até o Posto 2, em um desfile colorido e vibrante que promete atrair milhares de pessoas.

Este ano, a Parada tem como lema “Somar para Fortalecer”, com uma proposta central de “A soma das forças para a construção de uma sociedade mais inclusiva e que respeite as diferenças e a cidadania LGBTQIA+”.

O foco está em reforçar a união entre todos os setores da sociedade, unificando esforços em prol de um ambiente mais justo, solidário e respeitoso para todos. A iniciativa visa promover, de maneira visível e ativa, a conscientização sobre a importância da inclusão social e do respeito à diversidade.

Resistência Política e Social

A Parada do Orgulho LGBTQIA+ Rio não é apenas um evento festivo, mas também um momento de resistência política e social, no qual a comunidade LGBTQIA+ reafirma seu direito de existir e ser reconhecida com dignidade e igualdade. Além disso, o evento tem um papel fundamental na sensibilização da sociedade para os desafios ainda enfrentados por essa comunidade, como o combate à homofobia, transfobia e todas as formas de discriminação.

Com uma programação repleta de shows, performances e discursos de lideranças LGBTQIA+, a Parada do Orgulho Rio 2024 reforça a importância da visibilidade e do respeito aos direitos humanos, celebrando a diversidade e a liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, ela chama a atenção para as questões ainda não resolvidas, como o acesso igualitário a direitos civis, saúde, educação e segurança para todos, independentemente da orientação sexual ou identidade de gênero.