297,5 mil alunos melhoram notas em nova recuperação da Educação de SP

Estudantes da rede estadual de São Paulo já têm suas novas notas a partir da recuperação aplicada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) no início do mês de agosto. Entre os alunos que fizeram as provas entre os dias 5 e 9 de agosto, 297,5 mil deles garantiram evolução das notas em relação a um dos dois primeiros bimestres do ano letivo em ao menos uma das disciplinas. A disciplina com melhor índice de acertos nas provas foi a de geografia, seguida por sociologia.

No total, 857 mil estudantes participaram das provas de recuperação. Desses, 34,7% dos estudantes avaliados garantiram a melhor nota em ao menos uma disciplina entre todas as do Currículo Paulista. A ação da Secretaria da Educação tem como objetivo oferecer a possibilidade do estudante substituir as notas do primeiro ou segundo bimestre deste ano letivo. No final de 2024, uma nova prova será aplicada para ajuste das notas do terceiro ou do quarto bimestre.

“Os resultados da recuperação são reflexo de um trabalho dos nossos diretores e professores. Trabalhamos e continuaremos trabalhando até o final do ano letivo para que nossos estudantes não fiquem para trás no aprendizado”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.

Segundo o secretário, antes das provas de recuperação, na primeira semana de aulas do segundo semestre, a presença foi 10% superior em comparação com a primeira semana de aulas do segundo semestre do ano passado: 77,5% a partir de 28 de julho deste ano, contra 67,5%.

A recuperação é destinada a alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio. Os resultados obtidos apontam que os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental (45,8%) e da 3ª série do Ensino Médio (42,9%) foram os mais beneficiados pela nova prova de recuperação da Secretaria da Educação.

Entre os 857 mil estudantes que tiveram acesso à iniciativa da Educação, 41,6% são alunos do gênero feminino e 58,4% do gênero masculino.

Duas disciplinas que foram ampliadas na grade curricular deste ano, geografia e sociologia, estão no topo das disciplinas com melhor índice de melhoria das notas pelos estudantes, com 44% e 42,6% das notas recuperadas. Entre Ensino Fundamental e Médio, foram 11 disciplinas avaliadas.

A partir dos resultados, a Educação verificou que a matemática continua sendo um desafio para os estudantes e também para as ações da pasta: 27,6% dos alunos conseguiram melhorar suas notas, estando essa área na última posição entre as 11 avaliadas. Língua portuguesa figura na sétima posição entre as 11, com 31,7% dos alunos com notas que foram substituídas.

Além da ampliação do número de aulas no currículo de geografia, sociologia, língua portuguesa e matemática neste ano, o secretário destacou ainda a implantação das olimpíadas de matemática e de redação das escolas estaduais. “No primeiro semestre, nós premiamos 127 mil estudantes com medalhas de ouro, prata e bronze na Olimpíada de Matemática. Nossos medalhistas de ouro disputaram na última semana mais uma importante etapa, que é a seleção para que eles representem São Paulo na Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM. Neste mês, lançamos também a Olimpíada de Redação para conhecer os milhares de escritores da nossa rede. Essas duas ações estão entre as nossas iniciativas para que nossos estudantes vejam propósito no aprendizado e estão movimentando a nossa rede”, afirma o secretário.

Entre as 91 diretorias regionais de ensino do estado, alunos da Leste 5, na capital, estão entre os com maior nível de notas recuperadas em ao menos uma disciplina, 46,9% entre os 17 mil que compareceram às provas. A Diretoria de Ensino de Jales, por outro lado, foi a regional que garantiu o maior percentual de presença entre os alunos previstos para a avaliação, 91,6%, com 38,3% das notas recuperadas.

Na Diretoria Regional de Ensino da Leste 5, a Escola Estadual João Borges, 372 alunos garantiram a recuperação das notas em ao menos uma disciplina. Atualmente, a escola tem 1.241 matriculados.

“O período de recuperação e a prova de recuperação oferecidos pela Secretaria da Educação têm uma importância muito grande, porque ela resgata as habilidades defasadas dos dois primeiros bimestres. Todos os alunos que foram apontados estavam empolgados com a oportunidade e isso foi perceptível nas duas semanas destinadas ao reforço”, conta a diretora da unidade, professora Lilian Lady Nassif.

Kauan de Lima Araújo, de 14 anos de idade, aluno do 9º ano do Ensino Fundamental da escola, está entre os 372 alunos beneficiados pela recuperação da Seduc. Entre as disciplinas recuperadas, ele trocou uma nota 4,5 em língua portuguesa pela nota de 8,2 e uma nota 2,0 em matemática por 8. “Na prova, tive que ter uma grande dedicação para ter uma pontuação boa para conseguir recuperar as notas. Tenho certeza que minha dedicação será melhor neste segundo semestre, vou tentar dar o meu melhor para passar direto”, diz o estudante.