28/09 – Contagem regressiva para o Super Metal Kart 2024!

Faltam apenas algumas semanas para o Super Metal Kart 2024! O Instituto Trenó tem o prazer de participar novamente deste incrível evento que une música, esporte e solidariedade. No próximo sábado, 28 de setembro de 2024, no Kartódromo Granja Viana, em Cotia, SP, você pode fazer parte desta competição eletrizante que traz não só adrenalina nas pistas, mas também uma grande ação solidária.

Fortaleça sua presença e ajude sua equipe favorita!

Para participar, leve 2kg de alimentos não perecíveis ou faça uma doação de R$ 10,00 (dez reais) via Pix no dia do evento. Todo o montante arrecadado será destinado às instituições apoiadas pelo Instituto Trenó, que beneficia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A competição deste ano será uma verdadeira gincana solidária, com 10 equipes de três participantes cada, totalizando 30 corredores. Além das corridas eletrizantes, as equipes disputarão na arrecadação de alimentos, somando pontos tanto nas pistas quanto na gincana solidária para definir a equipe vencedora. Não importa se você é fã de kart ou música – todos podem contribuir e ajudar a fazer a diferença!

Venha se divertir e ajudar!

O Super Metal Kart está de volta com ainda mais energia. Nesta edição, o Instituto Trenó trará influenciadores e personalidades do mundo da música, ajudando a aumentar a visibilidade da causa. “Nosso objetivo é atrair uma nova geração de apoiadores e ampliar o impacto positivo nas comunidades atendidas. Juntem-se a nós e ajudem a transformar vidas”, afirma Plauto Covre, idealizador do Instituto Trenó.

Detalhes do Evento:

Data: 28 de setembro de 2024

Horário: A partir das 12h

Local: Kartódromo Granja Viana, R. Tomás Sepé, 443 – Jardim da Glória, Cotia – SP

Entrada: Doação de 2kg de alimentos não perecíveis ou Pix de R$ 10,00

Estacionamento: R$ 12,00

Não perca essa oportunidade de se divertir, competir e, principalmente, fazer o bem. Juntos, podemos transformar a vida de crianças e adolescentes que precisam do nosso apoio!