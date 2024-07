27ª Bienal do Livro de São Paulo espera receber cerca de 120 mil estudantes

A 27° Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizada pela RX, acontece entre os dias 6 e 15 de Setembro de 2024, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Consciente da importância de incentivar o hábito da leitura desde cedo, a iniciativa visa aproximar crianças e jovens ao universo dos livros, estimulando a criatividade, a imaginação, vocabulário, raciocínio lógico e pensamento crítico. O evento espera receber cerca de 120 mil crianças e adolescentes de 4 a 14 anos no programa de visitação escolar, no qual escolas Municipais, Estaduais e Particulares podem se cadastrar.

Atualmente, há mais de 49 mil crianças inscritas e os visitantes vêm de diversos estados do Brasil, como Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo. O cadastramento no programa de visitação escolar dá direito a gratuidade. Além disso, é possível fazer uma visita escolar guiada ao evento.

A Bienal do Livro de São Paulo pretende transformar as visitas escolares em uma vivência literária memorável, para isso, um dos diferenciais desta edição, é a presença das visitas guiadas com especialistas para grupos de estudantes. Os profissionais serão responsáveis por criar roteiros personalizados, que atendam às necessidades de cada grupo, considerando temas de interesse e faixa etária. O objetivo é garantir uma experiência ainda mais completa da Bienal, conectando os estudantes com editoras expositoras, espaços culturais e programações.

Para a presidente da CBL, Sevani Matos, o programa Visitação Escolar tem o objetivo de aproximar crianças e jovens do universo literário, “A ideia do programa, é plantar a sementinha da literatura nessas crianças e jovens, fomentando a criatividade, a capacidade de sonhar e a consciência crítica”, completa.

O agendamento escolar pode ser feito através do link VISITAÇÃO ESCOLAR (rpsfeiras.com.br). Basta preencher o formulário e pagar o estacionamento do ônibus no valor de R$155,00.

Após o agendamento, as escolas receberão todas as orientações necessárias para o estacionamento e acesso exclusivo ao evento.

As vagas são limitadas e o prazo para o agendamento vai até o dia 10 de agosto de 2024 ou até o término das vagas.

Para a visita guiada, é necessário consultar a disponibilidade de agenda e valores do serviço. Para mais informações, entrar em contato através do telefone 11 2941-7255 ou pelo e-mail: [email protected] – Falar com Patrícia ou Luciana Braga.

Sobre a Bienal Internacional do Livro de São Paulo:

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizada pela RX, é um dos maiores eventos literários da América Latina, reunindo autores, editores, livreiros e leitores em um espaço dedicado à celebração da cultura e da literatura.