26º Cirandança reúne 1200 alunos das Oficinas de Dança no Centro Cultural Diadema

O 26º Cirandança – tradicional evento que encerra as atividades do ano do Programa de Oficinas de Dança de Diadema – acontece entre os dias 28 de novembro e 03 de dezembro, no Teatro Clara Nunes – Centro Cultural Diadema com entrada gratuita. Com o tema Trens, Traços e Trilhos, o Cirandança vai reunir, em 2023, cerca de 1.200 alunos, entre crianças, inclusive bebês de 3 a 5 anos, adolescentes, adultos e idosos, inclusive turmas com e PCD em um grande espetáculo de beleza, arte e integração.

Os espetáculos, com 65 turmas diferentes, trazem uma divertida viagem, na qual o copo é simbolizado por um trenzinho mágico, propondo a percepção de que não “temos” simplesmente um corpo, mas que “somos” os nossos corpos. E que é preciso cuidar dele, conhecendo os nossos traços, para cuidarmos também das relações com o mundo em que vivemos.

A cada edição, um tema é eleito para o desenvolvimento das coreografias. Cada turma mostra no palco o resultado da inspiração ou de sua leitura sobre o tema proposto. Neste ano, Trens, Traços e Trilhos é um roteiro original desenvolvido da artista orientadora Carolini Piovani, a partir dos 5 Traços de Caráter: estudo psicossomático feito por Alexander Lowen, Wilhelm Reich e Sigmund Freud, que é amplamente utilizado no âmbito pedagógico, nas relações entre professores e alunos. O estudo, trazido pela artista orientadora Daniele Santos, baseia-se nas diferenças e especificidades de nossos corpos, nas particularidades presentes de maneira concreta em cada corpo.

No 26º Cirandança as coreografias foram criadas usando a simbologia do nosso corpo como sendo um trenzinho mágico, que percorre os diferentes caminhos dos 5 Traços de Caráter. Um processo lúdico e criativo que ganha vida por meio da dança. “O trajeto desse ‘trem’ revela como o nosso sistema nervoso é moldado na primeira infância, ganhando novas características e habilidades, evidenciadas não só pela forma de nossos corpos, mas pelo modo como lidamos com as emoções para, então, percebermos mais claramente a nossa capacidade de transformação”, afirma Daniele Santos.

Segundo Ana Bottosso, que é coordenadora geral e artista orientadora do Cirandança e diretora e coreógrafa da Companhia de Danças de Diadema, “nesses 26 anos, o Cirandança vem demonstrando a força e importância dessa linguagem na cidade de Diadema, sobretudo pela abrangência do Programa de Oficinas de Dança que acontece nos Centros Culturais da cidade, pelas ações realizadas nas escolas municipais por meio do projeto Bailando nas Escolas, bem como pela presença ativa da Companhia de Danças de Diadema, consolidada na cidade há 28 anos”.

A concepção e criação das apresentações contam com participação de todos os integrantes, de forma integrativa e colaborativa, reafirmando a importância da troca de experiências que contribui para o crescimento pessoal e aprendizado de vida de cada um. Durante as oficinas de dança, eles também recebem orientações sobre todo universo de um espetáculo, como noções de iluminação e trilha sonora, iniciação em posicionamento no palco, criação de figurino e acessórios cênicos e relação com a plateia. O Cirandança dá aos alunos a oportunidade de mostrar o resultado das oficinas de dança com o requinte de se apresentarem no palco mais importante de Diadema, o Teatro Clara Nunes. Entre os temas que já nortearam o Cirandança nesses 26 anos estão: Heitor Villa-Lobos, Luiz Gonzaga, Monteiro Lobato, Santos Dumont, Menino Maluquinho, Ivonice Satie e Charlie Chaplin, entre outros.

Realizado pela Secretaria de Cultura de Diadema, Associação Projeto de Dança e Companhia de Danças de Diadema, o 26º Cirandança celebra a integração e a inclusão por meio da dança. Além dos 1.200 alunos envolvidos, dos artistas orientadores e demais profissionais das instituições, centenas de familiares e amigos dos alunos lotam a plateia em todas as apresentações, complementando o espetáculo. Os participantes do evento são oriundos das Oficinas de Dança, realizadas nas seguintes instituições: CEU das Artes, Biblioteca Interativa Inclusiva Nogueira, Biblioteca Santa Luzia, C.C. Heleny Guariba, C.C. Serraria, C.C. Diadema, C.C. Vila Nogueira, C.C. Vladimir Herzog, C.C. Eldorado e C.C. Taboão.

O 26º Cirandança é uma das ações do projeto Bailando em Cirandas – Etapa 4, da Companhia de Danças de Diadema, viabilizado com o incentivo da Waelzholz Brasmetal por meio do ProAC ICMS – Programa de Ação Cultural, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – e Prefeitura de Diadema.

Serviço

26º Cirandança – Trens, Traços e Trilhos

Projeto: Bailando em Cirandas – Etapa 4

28 de novembro a 03 de dezembro de 2023

Ingressos: Gratuitos – Distribuição 1h antes das sessões

Local: Teatro Clara Nunes – Centro Cultural Diadema

Rua Graciosa, 300 – Centro. Diadema/SP.

Tel.: (11) 4056-3366. Capacidade: 377 lugares. Acessibilidade: Sim.

Classificação: Livre. Duração: 60 min. / sessão

Programação:

28/11 – Terça, às 20h

Participantes: Centro Cultural Eldorado

29/11 – Quarta, às 20h

Participantes: CEU das Artes, C.C. Heleny Guariba, C.C. Serraria e C.C. Diadema

30/11 – Quinta, às 20h

Participantes: C.C. Vladimir Herzog e C.C. Diadema

01/12 – Sexta, às 20h

Participantes: C.C. Taboão, C.C. Vila Nogueira, C.C. Diadema, Biblioteca Interativa Inclusiva Nogueira e Biblioteca Santa Luzia

02/12 – Sábado, às 11h

11h – Participantes: C.C. Serraria, C.C. Vladimir Herzog, C.C. Heleny Guariba, C.C. Eldorado, C.C. Taboão e CEU das Artes

20h – Participantes: CEU da Artes, C.C. Eldorado e C.C. Diadema

03/12 – domingo, às 11h

11h – Participantes: C.C. Diadema, C.C. Serraria, C.C. Taboão e CEU das Artes

18h – Participantes: C.C. Diadema, C.C. Eldorado e C.C. Serraria