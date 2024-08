Maior projeto de circulação de artes cênicas do país, a 26ª edição do Palco Giratório chega em São Paulo, nesta semana. Nos dias 2, 3 e 4 de agosto, haverá a apresentação de “Leci Brandão – na palma da mão”, do grupo da Lapilar Produções Artísticas (RJ), no Sesc Vila Mariana. O musical apresenta a trajetória de Leci Brandão a partir das histórias de seus orixás, Ogum e Iansã, e por meio do doce olhar de sua mãe, Dona Leci e um de seus grandes aliados nessa trajetória Zé do Caroço. Já no Sesc Bom Retiro, será apresentado “Abebé – o reflexo do corpo preto nos trinta anos”, do Grupo de Dança Afro NegraÔ (ES), em que NegraÔ olha para o abebé de Oxum como um instrumento de poder, ligado aos aspectos da fertilidade e de construção de corporeidades coletivas que apontam para um trajeto que rememora a sabedoria ancestral preta.

O Palco Giratório circulará até a dezembro com 404 apresentações e 264 cursos e oficinas, realizadas por 17 grupos artísticos. Espetáculos de teatro, dança e circo compõem a programação dessa edição, que alcançará 80 cidades de 25 estados e Distrito Federal. Nesta semana, o projeto chega ao Rio Grande do Norte.

“O Palco Giratório deste ano traz espetáculos de diversas temáticas, que retratam importantes questões em debate na sociedade, como a musicalidade, a intergeracionalidade, a negritude, a acessibilidade e a inclusão. O circuito também destaca o trabalho de Amir Haddad e Maurício Tizumba, artistas que contribuem para o cenário das artes cênicas brasileiras há mais de meio século”, explica a Diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc, Janaina Cunha.



“Abebé” (Davi Taynã)

Sobre o Palco Giratório



O Palco Giratório existe desde 1998 e proporciona ações formativas, espetáculos de teatro, circo e dança para todas as idades. Reconhecido como um importante projeto de difusão e intercâmbio das artes, intensifica a formação de plateias com circulação de espetáculos dos mais variados gêneros. O projeto já contou com a participação de 380 grupos artísticos de todas as regiões brasileiras, oferecendo aproximadamente 10 mil apresentações a um público estimado em 5 milhões de espectadores.

Os artistas são selecionados por meio de uma curadoria formada por 33 profissionais do Sesc de todo o Brasil. A partir de critérios como diversidade de linguagem, regiões do país, faixa etária e trajetória dos artistas, a curadoria mapeia questões e tendências latentes no contexto atual das artes cênicas brasileiras.

Serviço

Palco Giratório

*Entrada gratuita

Programação:

“Leci Brandão – na palma da mão”

Data: 2, 3 e 4 de agosto

Horário: às 21h (dias 2 e 3) e às 18h (dia 4)

Local: Teatro Antunes Filho (Sesc Vila Mariana)

“Abebé – o reflexo do corpo preto nos trinta anos”

Data: 3 e 4 de agosto

Horário: às 20h (dia 3) e às 18h (dia 4)

Local: Teatro (Sesc Bom Retiro)